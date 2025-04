El Senado desafía la política comercial de Trump al aprobar una resolución contra los aranceles a Canadá

Publicado por Sabrina Martin 2 de abril, 2025

El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución para intentar revertir los aranceles del 25 % impuestos por el presidente Donald Trump a las importaciones canadienses. Aunque la medida no tiene efectos legales, su aprobación con 51 votos a favor y 48 en contra refleja un desafío político al presidente, el mismo día en que anunció nuevos aranceles a varias economías globales.

Republicanos fracturados en la votación

Cuatro senadores republicanos —Rand Paul (Kentucky), Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska) y Mitch McConnell (Kentucky)— rompieron filas con su partido para respaldar la resolución. Su voto evidenció el malestar de algunos sectores republicanos con la estrategia arancelaria de Trump, especialmente cuando se trata de aliados comerciales clave como Canadá.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune (Dakota del Sur), advirtió que la resolución era un intento de los demócratas para debilitar a Trump políticamente e insistió en que los aranceles son una medida de presión para que Canadá tome acciones más estrictas contra el tráfico de fentanilo.

La reacción de Trump a la resolución

Trump ya había respondido con dureza a la resolución propuesta por los demócratas. A través de Truth Social, acusó a Tim Kaine, el senador demócrata que patrocinó la medida, de intentar debilitar su estrategia contra el tráfico de fentanilo y defendió la necesidad de mantener los aranceles para proteger la economía estadounidense.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114263461013940328

El futuro de la resolución

A pesar de la votación en el Senado, los líderes republicanos minimizaron el impacto de la resolución, señalando que la Cámara de Representantes, controlada por su partido, no la someterá a votación, lo que significa que no avanzará más allá de esta instancia.

"No llegará a ninguna parte en la Cámara y el presidente no lo firmará, por lo que no llegará a ninguna parte", dijo el senador John Cornyn (republicano de Texas), asesor del equipo de liderazgo republicano del Senado.