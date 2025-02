Un juez federal le autoriza a Trump continuar con su programa de indemnización para empleados federales que renuncien

Publicado por Luis Francisco Orozco Verificado por 12 de febrero, 2025

El juez federal del distrito de Massachusetts, George O’Toole, levantó la suspensión del programa de renuncia diferida del Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, permitiéndole al líder republicano continuar con su plan de reducir drásticamente la fuerza laboral federal. Según la Casa Blanca, 65,000 empleados federales han aceptado el acuerdo, el cual forma parte de un programa que incentiva la renuncia de estos empleados a cambio de recibir su pago correspondiente hasta septiembre.

El mismo juez había detenido el programa el pasado jueves al ordenarle a la Oficina de Administración de Personal (OPM) que pausara momentáneamente su implementación. Esta decisión tuvo lugar luego de que varios de los sindicatos más poderosos, los cuales representan a casi un millón de empleados federales, demandaran para eliminar el programa al calificarlo como un ultimátum ilegal y arbitrario.

Demanda imposible

En el fallo donde levantó la suspensión, O’Toole explicó que la demanda de estos sindicatos no tenía ninguna posibilidad de éxito, no solo porque estos carecían de legitimidad para establecer demandas, sino también porque su tribunal no contaba con la correspondiente jurisdicción sobre el caso. El juez, quien fue designado durante la administración del expresidente Bill Clinton, también detalló en su fallo de cinco páginas que todo empleado agraviado podría presentar primero cualquier reclamación a través de un proceso de revisión administrativa.

Según la OPM, aun cuando la Casa Blanca haya anunciado que buena parte de los 2.3 millones de empleados federales que actualmente existen en los Estados Unidos son elegibles para este programa de la administración Trump, los jefes de agencia pueden hacer excepciones. Asimismo, la OPM explicó que están exentos del programa quienes trabajan en seguridad nacional y control migratorio, los empleados del Departamento de Asuntos de los Veteranos, los empleados del Servicio Postal y los miembros del personal militar.