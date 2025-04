Trump asegura que “nunca desafiaría” a la Corte Suprema y promete acatar las decisiones judiciales pese a los fallos en contra

Publicado por Sabrina Martin 25 de abril, 2025

En una entrevista publicada este viernes por la revista Time, el presidente Donald Trump declaró que “nunca desafiaría” a la Corte Suprema de Estados Unidos y reiteró su respeto por los tribunales, al cumplirse casi 100 días desde el inicio de su mandato.

“Creo en el sistema judicial”, afirmó el mandatario. “Nunca desafiaría a la Corte Suprema. No lo haría. Creo firmemente en la Corte Suprema y tengo un gran respeto por los jueces”. También señaló que está comprometido a respetar las decisiones de todos los tribunales, incluyendo los de distrito.

En el centro del debate: el caso Abrego García

Las declaraciones del presidente coinciden con una etapa en la que su Administración enfrenta varios procesos legales derivados de las primeras órdenes ejecutivas firmadas desde la Casa Blanca. Algunas de estas medidas han sido suspendidas temporalmente por jueces federales, generando un intenso debate jurídico.

Uno de los casos más significativos es el de Kilmar Abrego García, presuntamente vinculado a la MS-13, quien fue deportado de Maryland a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma vigente desde 1798. El caso fue revisado por la Corte Suprema, que resolvió de forma unánime que debía ser repatriado a Estados Unidos.

Funcionarios del Gobierno señalaron que su salida del país se debió a un “error administrativo”. El presidente, al referirse al tema, indicó que ha dejado la gestión del caso en manos de su equipo legal. "No les doy instrucciones... francamente, traerlo de vuelta y volver a juzgarlo no me molestaría, pero eso se lo dejo a mi abogado", agregó.

Relación con El Salvador

Durante la reciente visita del presidente salvadoreño Nayib Bukele a Washington, se trataron diversos asuntos bilaterales. En cuanto a Abrego García, la fiscal general Pam Bondi aclaró que la decisión de su retorno corresponde a El Salvador.

Al ser consultado sobre si ha pedido personalmente su regreso, Trump señaló que sus abogados no le han solicitado hacerlo y que, hasta ahora nadie, excepto el periodista de Time, había planteado esa posibilidad. Reiteró que confía en el manejo que su equipo legal está dando al asunto.

Mientras tanto, la jueza federal Paula Xinis ordenó un proceso de descubrimiento acelerado para evaluar los esfuerzos realizados por el gobierno para facilitar el cumplimiento de la decisión judicial. El caso continúa en revisión.