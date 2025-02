Trump culpó a Biden de revivir a Maduro al comprar "mucho petróleo de Venezuela"

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 31 de enero, 2025

Donald Trump habló desde el Salón Oval sobre Venezuela y responsabilizó a Joe Biden de que el régimen de Nicolás Maduro siga en pie. El presidente se expresó después de la visita de Richard Grenell a Caracas y analizó la situación del país, señalando que su administración no está a gusto con la situación actual. A su vez, se comprometió a trabajar para "enderezar la situación en Venezuela".

Según precisó Mauricio Claver-Carone, enviado especial de Estados Unidos a América Latina, el objetivo principal del viaje de Grenell era decirle a Maduro que retire a todos los criminales venezolanos que han sido "exportados a Estados Unidos", particularmente a los miembros de la banda criminal conocida como el Tren de Aragua.

Horas después de la visita de Grenell, Trump se expresó sobre Venezuela y se comprometió a trabajar para "enderezar" la situación en el país. "Tenemos a una tremenda población venezolana, queremos ver que podemos hacer para que la gente regrese a su país a salvo, con libertad, y él está reuniendo con mucha gente diferente, pero estamos a favor del pueblo de Venezuela", comenzó el presidente.

Acto seguido, apuntó contra su predecesor, Joe Biden, a quien acusó de devolverle la vida a Maduro mediante la compra de petróleo.

"Venezuela ha tenido muy mala suerte, y me sorprendió mucho que (Joe) Biden estuviera de acuerdo de comprar mucho petróleo de Venezuela, porque Venezuela está prácticamente acabada, y cuando pasó eso, vi que Biden aceptó comprar mucho petróleo de Venezuela, porque Venezuela estaba a punto de acabar con el dictador (Nicolás Maduro), y cuando eso sucedió, lo devolvió a la vida; Biden salió y compró millones de barriles de petróleo", continuó.

Sin embargo, se comprometió a terminar con las compras a Venezuela en su segunda gestión en la Casa Blanca. "No vamos a permitir que esa tontería suceda, vamos a ver que pasa, no estamos a gusto con Venezuela, no nos gusta cómo tratan a los venezolanos, en absoluto", añadió.

Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, le dijo más temprano a los periodistas que el Trump no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Incluso el republicano describió a Maduro como un "dictador" desde el Salón Oval.

Leavitt también precisó que Grenell discutió con Maduro la liberación de algunos presos estadounidenses en Venezuela, quienes están retenidos como herramienta de negociación geopolítica. La secretaria de Prensa agregó que actualmente hay 400 miembros del Tren de Aragua detenidos en los Estados Unidos.