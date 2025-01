Publicado por Israel Duro Verificado por 3 de enero, 2025

El "respaldo completo y Total" de Donald Trump a la continuidad de Mike Johnson como speaker de la Cámara de Representantes puede no ser suficiente para que el actual presidente mantenga la gavela. Con el margen de un representante conservador votando en contra ocupado por Thomas Massie, cualquier otro "no" de las filas de su partido tumbaría su candidatura en las primeras votaciones que se celebran el 3 de enero. El problema es que hay al menos una decena de legisladores del GOP -algunos muy críticos con él-que han expresado sus dudas públicamente sobre el sentido de su voto.

El primero en la lista de dudosos es, sin duda Chip Roy. El representante texano se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para Johnson, al que ha criticado duramente -y votado en contra de sus propuestas- cada vez que se ha tenido que votar para evitar un cierre de Gobierno. Por si fuera poco, Roy ha tenido algunos enfrentamientos con Trump desde que anunció su apoyo a Ron DeSantis en las primarias republicanas. No obstante, por el momento asegura que sigue "indeciso" sobre el sentido de su sufragio, mientras que expuso algunas condiciones en su cuenta de X:

"La razón por la que aún estoy indeciso sobre el voto del Speaker (frente al no rotundo) es que no TODO es culpa de él y mi deseo es darle, con la gracia de Donald Trump, espacio para cumplir con una agenda fuerte para la que fuimos elegidos. Pero algo DEBE cambiar. No podemos permitir lo que sucedió justo antes de Navidad, donde se intentó atascar un proyecto de ley de más de 1500 páginas a través de nuestras objeciones (criticado con razón por Elon Musk y Vivek Ramaswamy) y el GOP se dividió en un último minuto".

Reuniones con los críticos en el Capitolio

También han expresado sus reticencias públicamente Tim Burchett, que aseguró que hablaría personalmente con Johnson para expresarle sus pensamientos. Además, Johnson se ha visto en el Congreso con varios de los miembros del Freedom Caucus, los más críticos con él y que ya tumbaron la resolución continua del speaker para evitar el cierre de Gobierno pese al apoyo de Donald Trump.

Así, la siempre impredecible Victoria Sparz -que ha remitido una serie de condiciones a Johnson para votarlo-, el presidente del Freedom Caucus Andy Harris, Andy Biggs, Scott Perry y Ralph Norman pasaron por el despacho de Johnson. También Eli Crane, Andy Ogles y Michael Cloud han mantenido conversaciones con el speaker sobre el sentido de su voto.

Johnson, optimista con su reelección

No obstante, Mike Johnson se mostró optimista sobre sus posibilidades, asegurando en Fox News que saldrá elegido en primera ronda para comenzar a trabajar por el cambio que traerá Trump en su segundo mandato.

"Vamos a conseguirlo. Estamos cambiando a un nuevo paradigma. Tenemos un gobierno unificado que comienza mañana. Tenemos la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes. Una situación totalmente distinta a la que hemos vivido en los últimos 14 meses desde que soy presidente del Congreso. Así que estamos entusiasmados por cumplir la agenda de "América primero. Empieza el primer día, y todo eso empieza aquí mismo mañana".