Meta reemplaza al demócrata Nick Clegg por el republicano Joel Kaplan como nuevo director de políticas globales

2 de enero, 2025

Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook e Instagram, informó que Joel Kaplan, un destacado republicano, será el nuevo director de políticas globales, reemplazando al demócrata Nick Clegg.

En un comunicado publicado este jueves, Clegg, ex viceprimer ministro británico y exlíder de los demócratas liberales del Reino Unido, anunció que decidió dejar el cargo que ocupaba desde 2022 y destacó que Kaplan es la persona ideal para sucederlo.

“Nadie podría retomar el trabajo que yo dejé con mayor habilidad e integridad que mi adjunto, Joel Kaplan. Estoy simplemente encantado de que Joel se convierta ahora en el director de políticas globales de Meta. A lo largo de los años que hemos trabajado juntos, nos hemos convertido en buenos amigos y colegas cercanos; me he reído con Joel y he aprendido de él en igual medida. Él podrá seguir desarrollando lo que hemos hecho juntos y mejorar lo que yo no logré hacer”, expresó.

Una estrategia alineada con el cambio político

El cambio de liderazgo ocurre en un contexto político clave, ya que se produce poco antes de la investidura de Donald Trump, lo que parece reflejar un ajuste estratégico en la postura política de Meta. Con la llegada de Kaplan, la compañía refuerza su equipo político con profesionales de experiencia en administraciones republicanas.

Joel Kaplan, quien fue subdirector de gabinete de la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush; Kevin Martin, vicepresidente de políticas públicas globales, designado por Bush en la Comisión Federal de Comunicaciones; y Jennifer Newstead, asesora general de Meta, quien fue asesora legal del Departamento de Estado bajo Trump antes de unirse a la empresa en 2019, son algunos de los nuevos miembros clave.

Además, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ha adoptado un enfoque conciliador hacia Trump. En noviembre, Zuckerberg cenó con el presidente electo en Mar-a-Lago, donde lo felicitó por su victoria electoral, una acción similar a la de otros ejecutivos de grandes tecnológicas.

Palabras de Zuckerberg

Zuckerberg expresó su agradecimiento hacia Clegg:"Estoy agradecido por todo lo que has hecho por Meta y el mundo durante estos últimos siete años. Has tenido un impacto importante al promover la voz y los valores de Meta en todo el mundo, así como nuestra visión de la IA y el metaverso. También has formado un equipo sólido para llevar adelante este trabajo."

El CEO también destacó la experiencia de Kaplan como una ventaja clave para liderar los esfuerzos de políticas de Meta en los próximos años, con expectativas de que continúe avanzando en los objetivos estratégicos de la empresa.