El dueño del izquierdista LA Times dice que está abierto a moderar el diario con nuevas voces conservadoras

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 15 de noviembre, 2024

El propietario de Los Angeles Times, el Dr. Patrick Soon-Shiong, afirmó que tiene intención de diversificar las voces dentro de la sección editorial del diario, para hacerla más equilibrada e incluir puntos de vista conservadores.

En una entrevista reciente, Soon-Shiong explicó que ha recibido críticas por no ser imparcial, algo que el público espera de un periódico. Aseguró que, para mantener la credibilidad del diario, es necesario que su consejo editorial incluya una variedad de opiniones políticas. "Creo que es importante diferenciar el consejo editorial, que es responsable de las opiniones de estas voces", comentó, reconociendo que, en la actualidad, no existe un equilibrio en las perspectivas presentadas. "Si somos verdaderamente honestos con nosotros mismos, no tenemos un consejo editorial equilibrado. Por eso, me han criticado por la justicia y el equilibrio", agregó.

Soon-Shiong mencionó que ahora busca incorporar a personas como Scott Jennings, un comentarista conservador destacado por su trabajo en CNN desde 2017, y quien incluso fue considerado para el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca por el presidente electo Donald Trump. Aunque el puesto fue finalmente ocupado por Karoline Leavitt, Jennings sigue siendo una figura influyente en el panorama político estadounidense.

El Dr. Soon-Shiong también dijo que los editores deben presentar las historias desde diferentes perspectivas, porque sus decisiones afectan cómo se cuentan los temas políticos importantes. "Los editores son responsables de las historias que se cuentan y de las historias que no se cuentan. Los editores tienen estos matices de la palabra odio frente a si el presidente electo podría tener un impacto real", comentó. Su meta, añadió, es integrar opiniones de ambos lados del espectro político sin alterar la naturaleza fundamental del consejo editorial.

Además, Soon-Shiong relacionó la reestructuración editorial con un cambio observado en California, donde varios condados que antes eran más liberales se han inclinado hacia la derecha en los últimos años. "Si miramos el mapa de California de 2022, el de 2024, el cambio ha sido bastante drástico, se ha inclinado hacia la derecha y, al mismo tiempo, sigue siendo muy liberal", dijo. " Es nuestra responsabilidad mantener la democracia para que se sumen las opiniones de todos nuestros lectores de California, de hecho, las opiniones de todos los lectores nacionales", concluyó.