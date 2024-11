Un movimiento de mujeres progresistas pide una "huelga de sexo" tras la victoria de Trump

Publicado por Juan Peña Verificado por 8 de noviembre, 2024

Las mujeres progresistas dicen que no quieren tener sexo con los hombres nunca más. La comedia de Aristófanes cobra vida, una vez más. Las redes sociales están asaltadas desde la victoria de Trump por extraños llamados de mujeres que piden una "huelga de sexo" en venganza por la victoria del republicano en las elecciones del pasado día 5 de noviembre.

Esta versión revisitada de Lisístrata - una comedia griega- explota un concepto ya muy trillado. En voz de varias influencers y usuarias de redes progresistas, aseguran que es la respuesta que merece la elección de un presidente acusado de misógino y racista.

Las reacciones en redes sociales de este tipo son un paso más de la respuesta de la sociedad izquierdista a las elecciones de Trump. No solo atacan al presidente, si no también a sus más de 70 millones de votantes, que serían, independientemente de su género, raza o condición, otros machistas empedernidos más que han votado en contra de la mujer moderna.

El nombre 4B no fue escogido al azar. Es una referencia a los cuatro pilares - cinco como el Islam ya eran muchos- que dan base al movimiento. Nada de sexo con hombres. No tener citas con hombres. No parir prole y no contraer matrimonio con hombres.

Lo que realmente podría significar estos comentarios en redes sociales podría ser, más que otra cosa, en un nuevo síntoma de la radicalización y la polarización de la sociedad. Muchas de estas mujeres que se graban comienzan asegurando que su reacción ante de la noticia que un conciudadano votó a Trump será violenta.

Es otro paso en esta polarización ideológica que los estudios del Carnegie aseguran que se produce tanto en las instituciones como en la sociedad.

Del lado de los conservadores, los centristas y los ciudadanos que han votado por el presidente, la respuesta no se ha hecho esperar y ha dado más amplitud a la declaración de intenciones de estos grupos de mujeres progresistas.