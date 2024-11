"No voten por mí": RFK Jr. intensifica su llamado a votar por Trump

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 4 de noviembre, 2024

Robert F. Kennedy Jr., quien participó como candidato independiente en la contienda presidencial, redobló su respaldo al expresidente Donald Trump en la recta final de la campaña. En un mensaje difundido en la plataforma X, Kennedy pidió explícitamente a sus seguidores que no voten por él, sino que emitan su voto a favor de Trump.

“No voten por mí”, afirmó Kennedy en un video, asegurando que apoyar al expresidente es la única manera de llevar su visión a la Casa Blanca. Este respaldo marca una continuación de su apoyo activo a Trump desde que suspendió su propia campaña en agosto.

Un llamado nacional al voto para Trump

En el mensaje publicado este lunes, Kennedy enfatizó que todos sus seguidores, independientemente del estado en el que vivan, deberían votar por Trump. “Mucha gente me pregunta si, si viven en un estado republicano o en uno demócrata, deberían votar por mí, ¿y qué pasa con los estados indecisos?”, dijo en el video. “La respuesta es fácil: no. No importa en qué estado vivas, deberías votar por Donald Trump”. Este llamado busca unificar el voto de los seguidores de Kennedy a favor del candidato republicano, especialmente en estados clave como Michigan y Wisconsin, donde su nombre permanece en las boletas pese a sus intentos legales fallidos de retirarlo.

Un rol prometido en un futuro gabinete de Trump

Fuentes anónimas informaron que funcionarios de transición de Trump se reunieron en privado con Kennedy para discutir un posible puesto en un futuro gabinete. Según estos reportes, Trump expresó su interés en que Kennedy asuma un rol destacado en su administración en temas de salud pública y bienestar, un compromiso que el expresidente confirmó durante un mitin en Nevada. "Le dije a Bobby: 'Bobby, quiero que cuides la salud, quiero que mires la comida y el suministro de alimentos y todo tipo de cosas'", declaró Trump, añadiendo que Kennedy tendría un "papel importante en la administración".

Defensa de la libertad de expresión y otras libertades civiles

Además de su respaldo a Trump, Kennedy vinculó esta elección a la defensa de la libertad de expresión, la cual considera en riesgo bajo una posible administración de la vicepresidente Kamala Harris. Citando la prohibición temporal de la libertad de expresión en redes sociales en Brasil, Kennedy afirmó que Harris intentará una medida similar en Estados Unidos. “Ella piensa, y lo piensa el establishment demócrata, que la libertad de expresión es un privilegio. Bueno, ustedes y yo sabemos que es un derecho”, sostuvo.

Retos en la candidatura

La candidatura de Kennedy enfrentó numerosos retos, especialmente al intentar calificar para las boletas en los 50 estados. Aunque intentó retirar su nombre de las papeletas de estados clave como Michigan y Wisconsin, la Corte Suprema rechazó esta solicitud el 29 de octubre, lo que mantendrá su nombre y el de su compañera de fórmula, Nicole Shanahan, en las boletas de dichos estados. Pese a estos obstáculos, Kennedy insiste en que el apoyo a Trump es la vía para llevar sus ideales y propuestas a Washington DC y continuar con su misión de defender las libertades civiles y la salud pública.

Este respaldo estratégico de Kennedy a Trump fortalece las posibilidades del exmandatario en una contienda altamente competitiva contra Kamala Harris, reforzando una alianza que ambos consideran clave para sus objetivos comunes.