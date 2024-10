Trump, en Mar-a-Lago: optimismo electoral y críticas a Kamala Harris

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 29 de octubre, 2024

Donald Trump respira positivismo. Y también lo trasmite. Tras ver cómo ha cambiado la tendencia de intención de voto y situarse por delante de Kamala Harris en las encuestas tras estar 80 días por debajo en los sondeos, el candidato republicano se mostró contento por los últimos registros preelectorales que le dan la victoria a siete días de que los estadounidenses acudan a las urnas.

En un acto celebrado en su residencia de Mar-a-Lago (Florida) y rodeado de decenas de simpatizantes, Trump afirmó que la campaña "ha sido larga y dura", con muchas millas recorridas y muchos lugares visitados. Aun así, es consciente de que está en la recta final, un periodo de una semana que será tan determinante como lo han sido todos los días desde que supo que sería la cara republicana que aparecería en las boletas.

"Nos quedan siete días. Y no me tomaré ni uno libre. Pueden estar seguros de que no lo haré". Donald Trump, en Mar-a-Lago

En donde puso un mayor énfasis fue en los ataques que ha recibido y, sobre todo, en las "mentiras" que sus rivales han contado sobre su persona: "Sólo deseo que dejen de mentir porque las mentiras son viciosas. Y probablemente algunas personas se las creen". También sugirió que, pese a estar por delante en los siete estados clave, desde su equipo de campaña están observando "puntos malos" en Pensilvania, en referencia a posibles irregularidades que se estén cometiendo.

"Hay algunos puntos malos en Pensilvania donde, algunas cosas serias han sido descubiertas o están en proceso de ser descubiertas". Donald Trump, en Mar-a-Lago

Críticas a la gestión migratoria de Kamala Harris

Trump aprovechó su intervención para evaluar los cuatro años que ha estado Harris en la Vicepresidencia, siendo la máxima responsable de asuntos tan relevantes como es la frontera y siendo partícipe de la gestión de otros como la economía, la cual ha dejado bajo una crisis sin precedentes.

"En menos de cuatro años, Kamala Harris ha borrado nuestras fronteras, las ha borrado. Sus fronteras son las peores de la historia del mundo. Nunca habíamos tenido una situación así. Ha diezmado la clase media y una inflación galopante ha causado problemas como nunca creímos posibles", señaló Trump, asegurando tener un plan para "salvar América".

El asesinato de Jocelyn Nungaray a manos de inmigrantes ilegales

Para añadir más argumentos a su opinión sobre la gestión migratoria de Harris, el republicano reflejó el caso de Jocelyn Nungaray, una menor de 12 años que fue asesinada a manos de dos inmigrantes ilegales procedentes de Venezuela.

"Lo que Kamala le hizo a Jocelyn y a su familia es la traición más despiadada y a sangre fría imaginable. Miles de casos como ese, miles por abrir de par en par la frontera. Piensen en ello, fronteras abiertas. Vienen de lugares desconocidos. La gente no tiene ni idea de quiénes son, de dónde vienen, nada sobre ellos. No saben nada", dijo. "Kamala violó su juramento. Profanó nuestras leyes e hizo que niñas inocentes como Jocelyn fueran torturadas y asesinadas. Cualquiera que a sabiendas suelte a estos monstruos en nuestro país no tiene absolutamente ningún derecho a presentarse a un cargo, y mucho menos al cargo de presidente".

Para ayudar a la familia de Nungaray y a otras víctimas de la inmigración ilegal, Trump prometió crear un fondo de compensaciones económicas que saldrán de confiscar activos a los criminales que ingresaron en el país ilegalmente y de las bandas.

Por último, Trump se refirió a los ataques promulgados por Harris y sus aliados hacia su persona, calificándolo de "nazi" y comparándolo con Adolf Hitler. El candidato republicano afirmó que los demócratas recurren a ese recurso cuando el historial de su rival "es horrible".