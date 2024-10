La jueza del caso de interferencia electoral autoriza la publicación de un informe con nueva evidencia contra Trump

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 17 de octubre, 2024

La jueza del caso de interferencia electoral contra Donald Trump autorizó la publicación de un informe del fiscal Jack Smith con nueva evidencia contra el expresidente. A menos de un mes de las elecciones presidenciales, Tanya Chutkan rechazó la apelación del equipo legal del republicano y ordenó que el expediente se hiciera público el viernes.

Se trata del segundo caso del fiscal Smith contra Trump por supuestamente intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales del 2020.

Chutkan había autorizado inicialmente la publicación del informe, pero los abogados del candidato republicano realizaron una presentación alegando que había que demorar la publicación hasta después de las elecciones presidenciales.

"No cabe duda de que existe un interés público en que los tribunales no se inmiscuyan en las elecciones, ni parezcan hacerlo. Pero los efectos incidentales de los litigios en la política no son lo mismo que la interferencia intencionada de un tribunal en ella", escribió la jueza en su fallo.

"Como resultado, es de hecho la medida solicitada por el demandado la que corre el riesgo de socavar ese interés público: si el tribunal retuviera información a la que el público tiene derecho a acceder únicamente por las posibles consecuencias políticas de su publicación, esa retención podría constituir en sí misma -o parecer- una interferencia electoral", sumó.

"Por lo tanto, el tribunal seguirá manteniendo las consideraciones políticas al margen de su toma de decisiones, en lugar de incorporarlas como solicita el demandado", sentenció Chutkan.

Los abogados de Trump reaccionaron a la decisión de la jueza en un comunicado. Según escribieron, aunque la "suspensión no eliminará los daños que el presidente Trump identificó en sus presentaciones de oposición anteriores, ciertos daños serán mitigados".

"Por ejemplo, si el Tribunal libera inmediatamente los documentos seleccionados del Asesor Especial, los posibles jurados se quedarán con una imagen sesgada, unilateral e inexacta de este caso", añadieron.

La nueva acusación de Jack Smith contra Donald Trump

Tras ver frustrado su primer intento, Smith redactó la nueva acusación casi igual que la anterior, aunque se limitó para evitar chocar con el último fallo de la Corte Suprema de Justicia, el cual dictaminó que el republicano gozaba de cierta inmunidad presidencial.

El fiscal especial modificó entonces la acusación para no involucrar a funcionarios del Departamento de Justicia y otros funcionarios del Gobierno.

A su vez, mantuvo casi todos los cargos que su versión previa: conspiración para "perjudicar, obstruir y anular" la función gubernamental legítima de certificar unas elecciones, conspiración para obstruir e impedir el procedimiento del Colegio Electoral el 6 de enero y conspiración contra el derecho a que se cuente el propio voto.