La juez acepta revelar documentos adicionales en el caso del 6 de enero

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 12 de octubre, 2024

La juez de distrito Tanya Chutkan aceptó revelar archivos adicionales del fiscal especial Jack Smith que exponen su caso de interferencia electoral contra el expresidente Donald Trump. Se trataría de las pruebas que el fiscal especial Jack Smith está utilizando para argumentar que el expresidente no cuenta con inmunidad.

La decisión de Chutkan será apelada por el equipo legal del expresidente.

"El tribunal determina que las redacciones propuestas por el Gobierno en el Apéndice son apropiadas y que las objeciones generales del demandado a que se revelen más documentos no tienen fundamento. Como el tribunal ha declarado anteriormente, 'la preocupación del demandado por las consecuencias políticas de estos procedimientos' no es un prejuicio legal reconocible", escribió la juez en la decisión obtenida por The Hill.

Sin embargo, la juez le dio un plazo de una semana a Trump para que apele la medida. Entre tanto, el equipo legal de Trump aseguró que no se deben publicar los documentos en medio de las elecciones presidenciales.

“No debería haber más revelaciones en este momento de la llamada 'evidencia' que la Oficina del Fiscal Especial ha seleccionado y caracterizado erróneamente ilegalmente durante la votación anticipada en las elecciones presidenciales de 2024”, escribió el equipo de Trump en una presentación anterior el jueves.