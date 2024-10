¿Por qué Kamala trata como idiotas a los votantes negros?

17 de octubre, 2024

Kamala Harris ha crecido políticamente gracias al paraguas de la polarización y del identitarismo. Esto significa que, para hacer campaña entendió, o la convencieron, de que era necesario contrastar con Donald Trump y mostrarse como parte de algún grupo oprimido. Con eso debería alcanzar, ¿verdad?

Aparentemente así es como la vicepresidente entiende al mundo y o es muy perezosa o es escasamente brillante como para salir de su estrategia electoral de confort. Su reciente aparición en Fox News demostró los límites de esta estrategia y los límites intelectuales de la candidata. Pero también nos hace preguntarnos: ¿cuál era el plan? Sentarse con Bret Baier, uno de los entrevistadores más experimentados de la cadena, fue un error estratégico. Con estados bisagra reñidos en las encuestas, Harris perdió tiempo y oportunidades tratando de polarizar frente a una audiencia que ya está polarizada en su contra, frente a Bret Baier tocaba convencer, explicar, razonar. Y Kamala no puede hacer esas cosas.

Kamala Harris convirtió una entrevista sobre sus años en el cargo en ataques al historial de su rival. Describió banalmente la crisis fronteriza como un tema de discusión que la gente quiere tener... ¿en serio?, y acto seguido culpó a Trump por bloquear las políticas de Joe Biden. Baier le preguntó por qué los votantes no confían en ella para combatir la inflación, entonces habló del plan económico de Trump. Respecto a las operaciones para transexuales en prisiones federales, volvió a centrarse en Trump. Y cuando le preguntaron cómo su Casa Blanca sería diferente a la de Biden, respondió que quería evitar la retórica que viene de Donald Trump (?). Esta estrategia de ser "el mal menor", de "no ser Trump" puede servir frente a audiencias que odian a Trump. Pero frente a los espectadores de Fox News, que ven las posiciones del republicano, al menos, como defendibles, fue sencillamente necia.

¿Por qué la campaña demócrata se comporta así? Las razones han de ser varias, no hay que descartar que los asesores más lúcidos están atados a las pobres posibilidades de los candidatos. Pero la razón que parece prevalecer es la condescendencia y el desprecio. Kamala ha sido condescendiente con los votantes porque los considera propios, los da por sentado en función de un fanatismo infantil que los hace incapaces de cualquier pensamiento crítico. En Fox News repitió su mantra de que sus votantes quieren un presidente que tenga un plan para el futuro, pero Harris apenas podía decirnos cuál era ese plan.

Harris insulta al votante negro

Fue criticada por tratar con condescendencia a los votantes negros con un plan prejuicioso y demagógico en un intento desesperado de ganar posiciones con simbolismos tal como lo señaló la Asociación Nacional de Periodistas Negros.

Su propuesta conocida como Agenda de Oportunidades para Hombres Negros es casi sacada de una manual racista: promete otorgar graciosamente préstamos condonables en función de la raza. La propuesta está alineada con el esfuerzo de la Administración Biden para incorporar la raza en iniciativas gubernamentales. Otras propuestas incluyen mejorar los programas de capacitación laboral para hombres negros, legalizar la marihuana y ayudar a los negros a acceder a ella, y a sacar provecho de esa industria.

¿Que imagen tiene Kamala Harris de los hombres negros? ¿Creerá que son gente cuyas prioridades son recibir dinero gratis y drogas, y además incapaces de acceder a sus consumos sin ayuda de un burócrata? ¿Le gusta a los votantes que se los estigmatice así? Harris sostuvo que, como presidente, va a trabajar para despenalizar la marihuana, porque ella sabe cómo se han utilizado las leyes para afectar desproporcionadamente a los hombres negros, ¿en carácter de qué tiene esa información la vicepresidente?, ¿no ven lo insultante que es?

Algunas encuestas sostienen que los hombres negros invierten mucho en criptoactivos. Harris, en una de sus promesas, juró "proteger las inversiones en criptomonedas para que los hombres negros que las hagan sepan que su dinero está seguro". ¿Acaso los inversores negros pidieron tal protección? Está claro que cualquiera que compra criptoactivos no quiere la intervención de un gobierno… ¿ Creerá Kamala que los negros no entienden esto? Pero, además, nadie, de ningún color, espera que un presidente use a su administración para proteger las inversiones de una de las categorías más riesgosas. Presentar las regulaciones cripto como un regalo para la comunidad negra parece una afrenta. Además, la realidad es que los votantes apoyan cada vez más las cripto en general. ¿Por qué Harris lo transforma en un asunto racial?

Harris fue duramente criticada por estas promesas de campaña dirigidas directamente a los votantes negros masculinos. Con justicia, fue calificada de racista, absurda y desesperada. Casi nadie publicó una reacción positiva a sus promesas. Pero la candidata DEI que llegó a la cumbre sin ganar ninguna elección sólo por ser mujer y pretenderse parte de una minoría oprimida, no puede entender el desacierto. La raza y el género han cobrado un protagonismo lamentable, y por eso Kamala hizo una promesa de discriminar y poner en desventaja a gran parte de la población en función de su raza y fue a alardear de eso frente a las cámaras.

Un error tras otro

Las señales como un giro brusco en su contra en los mercados de apuestas, las encuestas internas que muestran un empate en los estados clave y la posible descomposición del "muro azul" compuesto por Wisconsin, Michigan y Pensilvania, han producido pánico en los demócratas. La decisión de Harris de realizar algunas entrevistas surge de estas señales. Al comienzo eligió programas amigos, y se mantuvo sin dar una sola conferencia de prensa durante la campaña.

La razón de esta "protección" se hizo evidente: en el programa 60 Minutes en CBS su explicación sobre la política respecto de Israel fue tan retorcida que la cadena decidió manipularla. En The View, le hicieron una pregunta simple para que se luzca. Le preguntaron si habría hecho algo diferente a lo que hizo el presidente Biden, y Harris dijo que no se le ocurría nada. ¿No se dio cuenta la vicepresidente de que contentando así destruye el lema de su campaña sobre un nuevo camino a seguir? ¿No ve que se ata al ancla de la Administración Biden? En otra ocasión cuando su teleprompter se averió, todo lo que la vicepresidente pudo hacer fue mover los brazos y repetir su ensalada de palabras hasta que lograron arreglar la máquina.

No puede pensar por sí misma, y la única razón por la que una candidata que no puede armar dos oraciones seguidas va a dar entrevistas a medios que no son afines es porque sus discursos no son suficientes para ganar. Su campaña decidió probar algo diferente, pero olvidó avisarle a la candidata que debía dejar de subestimar a los votantes, que ya no estaba en terreno seguro. Seguramente hoy se arrepienten de este riesgo tan poco meditado.

Por cierto, pocos días antes, el presidente Barack Obama, con mucha más experiencia y destreza que Kamala, también cometió el error de insultar a los votantes. Regañó a los hombres negros debido a la supuesta falta de entusiasmo por la candidata Harris. "Entiendo, según los informes que recibo de las campañas y las comunidades, que todavía no hemos visto el mismo tipo de energía y participación en todos los sectores de nuestros vecindarios y comunidades que vimos cuando yo era candidato", refunfuñó Obama y procedió a sermonear a los hombres negros por su falta de apoyo a la vicepresidente: "En parte me hace pensar -y me dirijo directamente a los hombres-, en parte me hace pensar que, bueno, simplemente no les gusta la idea de tener a una mujer como presidenta y están pensando en otras alternativas y otras razones para eso".

"Lo que Obama y Kamala dicen a los hombres negros es que no valen nada sin el Partido Demócrata".

Es curioso este razonamiento de Obama, porque cuando Hillary Clinton fue candidata, un abrumador porcentaje de hombres negros votó por ella, entonces, ¿por qué los trata de misóginos?, ¿por qué los racializa, los homogeniza, menosprecia su juicio y los considera como cosas propias?, ¿por qué los líderes del Partido Demócrata maltratan tanto a los hombres negros?

Ningún político le habla tan mal a los votantes que históricamente los apoyan. A ningún otro grupo se lo insulta así. Los dirigentes del Partido Demócrata maltratan a los varones negros como ningún otro candidato maltrata a ningún otro sector de votantes. Se los trata como incapaces, machistas, especuladores oportunistas, niños caprichosos, estereotipos imbéciles. Es probable que caracterizar a un grupo de votantes como tontos incapaces de votar de manera inteligente, no resulte atractivo para esos votantes.

Pero no es sólo el paternalismo, el desprecio y la condescendencia lo que subyace en el mensaje. También está la culpa futura. Lo que Obama y Kamala le está diciendo a los hombres negros es que no valen nada sin el Partido Demócrata, y que si rechazan a Harris no merecerán perdón ni respeto. Pocas veces en la historia se había humillado tanto a un grupo de votantes. Pocas veces un candidato mostró tal desprecio y prejuicio como Kamala hacia los ciudadanos afroamericanos.