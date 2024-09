Agentes federales registran la residencia oficial de Eric Adams

Publicado por Israel Duro Verificado por 26 de septiembre, 2024

Una docena de agentes federales se personó a primera hora de la mañana del jueves en Gracie Mansion para proceder al registro de la residencia oficial del alcalde Eric Adams tras su imputación por un gran jurado.

Los oficiales, vestidos de traje, llegaron a la vivienda en varios todoterrenos negros con permisos de aparcamiento de "fuerzas de seguridad federales" en sus salpicaderos. Según The New York Post, al menos uno de ellos es un modelo utilizado para el transporte de presos, con un tabique de acero separando los asientos delanteros y los traseros, aunque no se espera que Adams salga detenido de su domicilio. De hecho, se prevé que se entregue la próxima semana.

Los federales accedieron a la casa portando maletas y grandes bolsas sobre las 6 de la mañana (hora del Este).

El alcalde insistió en su inocencia, y aseguró ser el objetivo del Gobierno Federal por sus denuncias sobre el caos migratorio provocado por la política de puertas abiertas de la zarina de la frontera, Kamala Harris. Además, anunció que dará la batalla para proteger su honor: "Si me acusan, sé que soy inocente. Solicitaré un juicio inmediato para que los neoyorquinos puedan escuchar la verdad”.