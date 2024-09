La campaña de Harris recaudó cuatro veces más que la de Trump en agosto

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 21 de septiembre, 2024

Kamala Harris recaudó cuatro veces más que Trump en agosto. Según los datos publicados por la Comisión Federal Electoral (FEC), la demócrata recaudó unos 190 millones durante el mes pasado, mientras que el republicano logró sumar 43 millones.

Las diferencias también están en el gasto, puesto que la campaña de Harris gastó unos 174 millones, lo que la dejó con un saldo de 235 millones . A la hora de desglosar ese gasto, este incluye 135 millones de dólares en compras de espacios en medios de comunicación y producción de anuncios; unos 6 millones de dólares en viajes aéreos; alrededor de 4,9 millones de dólares en nóminas e impuestos relacionados y 4,5 millones de dólares en mensajes de texto.

Estas cifras le han permitido a Harris establecer un equipo en los estados clave, donde tiene una operación de campaña con al menos 2.000 asistentes y 312 oficinas.

Del otro lado, la campaña republicana desembolsó 61 millones en agosto, quedando con unos 135 millones en caja para principios de septiembre. El gasto se dividió en 47 millones en anuncios, 10,2 millones en correos electrónicos a potenciales votantes y 670.000 dólares en viajes aéreos.

Sin embargo, desde The Washington Post advirtieron que los súper PAC alineados a Trump están recibiendo millones de dólares. Uno de ellos es Make America Great Again Inc., el cual ya recibió millones por parte de Timothy Mellon, quien ya desembolsó unos 115 millones de dólares en este ciclo electoral.

"MAGA Inc. recaudó 25 millones de dólares en agosto y gastó 90 millones. Entre los principales donantes del grupo durante el período se encuentran la multimillonaria Diane Hendricks (10 millones de dólares), residente en Wisconsin; el presidente y director ejecutivo de Cantor Fitzgerald Howard Lutnick (5 millones de dólares); el ejecutivo de fondos de cobertura Paul Singer (5 millones de dólares) y la filántropa tejana Annette Caldwell Simmons (2 millones de dólares)", añadieron desde el Post.