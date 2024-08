Mentiroso en serie: Walz también aseguró falsamente que estuvo desplegado en zonas de guerra

Publicado por Israel Duro Verificado por 8 de agosto, 2024

Tim Walz no sólo mintió respecto a su rango y su salida del Ejército tras conocer que su batallón iba a ser desplegado en Irak. El candidato demócrata a vicepresidente también faltó a la verdad al asegurar que él había estado en la guerra, cuando nunca participó en ninguna misión en zona de conflicto, según su hoja de servicio militar. Un debate abierto como consecuencia de fuego amigo, puesto que se viralizó tras subir la campaña de Kamala un vídeo en su cuenta de X sobre control de armas de fuego en el que se ve a Walz hablando de su experiencia con armas de guerra que, aseguró, "yo llevé en la guerra":

Gobernador Tim_Walz : "Pasé 25 años en el Ejército y cazo. He votado a favor de una legislación de sentido común que proteja la Segunda Enmienda, pero podemos hacer comprobaciones de antecedentes. Podemos investigar los efectos de la violencia armada. Podemos asegurarnos de que esas armas de guerra, que yo llevé en la guerra, sólo se lleven en la guerra".

Veteranos refutan las afirmaciones de Walz: nunca entró en combate

Unas afirmaciones que fueron rápidamente rebatidas por Stolen Valor, una cuenta especializada en perseguir las mentiras sobre las carreras militares, que dejó claro que lo más cerca que estuvo de entrar en combate fue al ser enviado a Italia como apoyo:

"Para responder a las preguntas de todos sobre el vídeo compartido. La hoja de servicios del gobernador Tim Walz indica que no se desplegó en una zona de combate. En su lugar, fue destinado a Italia para apoyar operaciones de combate. Todos los soldados llevan un rifle M4/M16 durante el entrenamiento,"

Walz aseguraba que era veterano de 'Libertad Duradera' ya en 2005

No es un matiz inocuo. En otro vídeo, el sargento y veterano de la guerra de Irak David Thul reprochaba a los ayudantes de Walz en 2009, cuando éste ya era miembro de la Cámara de Representantes que éste se presentara como "veterano de la operación Libertad Duradera", puesto que hacía creer a los votantes que él había sido desplegado en el país asiático tras los atentados del 11-S.

Thul fue a pedir explicaciones al equipo de Walz tras la aparición de una foto del congresista vestido de manera informal, con chanclas y pantalones cortos, protestando contra George Bush portando un cartel en que rezaba "Enduring Freedom veterans for Kerry", lo que daba a entender que él mismo había participado en la misión en Afganistán.

"Una gran diferencia entre estar desplegado en Italia y estar en una zona de combate"

Durante su conversación con los asistentes de Walz, Thul señaló que "la operación Libertad Duradera se limita a Afganistán y al espacio aéreo directamente superior. El congresista Walz afirma claramente que es un veterano de la Operación Libertad Duradera. Nadie discute el hecho de que no es un veterano de Afganistán ni de Libertad Duradera. Así que esto representa un asunto bastante serio. Apreciamos su servicio y apreciamos que esté desplegado, pero hay una gran diferencia entre estar desplegado en una base en Italia y estar en una zona de combate en Afganistán". A continuación, preguntó a los presentes si esa foto no haría "suponer falsamente que eso significa que [Walz] sirvió en Afganistán", a lo que el ayudante respondió: "Tal vez, supongo...".

La pancarta no fue la única ocasión en la que el gobernador de Minesota fue, cuando menos, ambiguo sobre su participación en el conflicto con los talibanes. En una carta de su candidatura al Congreso cuando comenzó a surgir la posibilidad de que su batallón fuera enviado a Irak, en la que aseguraba que no pensaba abandonar la carrera aunque fuera desde allí, señalaba que ya había participado en despliegues en diversas ocasiones "incluyendo ocho meses durante la operación Libertad Duradera". En dicha misiva, por cierto, decía que su deber era "no sólo tener listo a su batallón para Irak, sino servir, si somos llamados. Me dedico a servir a mi país lo mejor que puedo, ya sea en Washington D.C. o en Irak".

La campaña Harris-Walz no ve mentira en las afirmaciones del gobernador

Desde la campaña de Kamala-Walz, la portavoz Lauren Hitt aseguró que no había ninguna incongruencia o falsedad, puesto que "el Gobernador Walz fue desplegado en Italia en apoyo de la operación Libertad Duradera mientras servía en la Guardia Nacional".

Tras sumarse J.D. Vance a las denuncias sobre las mentiras de la carrera militar de Walz, el equipo de los candidatos demócratas emitió un comunicado que trataba de aclarar que el gobernador de Minesota se refería en el vídeo a que conocía las armas de guerra: "En sus 24 años de servicio, el Gobernador llevó, disparó y entrenó a otros para usar armas de guerra innumerables veces. El gobernador Walz nunca insultaría ni menospreciaría el servicio de ningún estadounidense a este país; de hecho, agradece al senador Vance que arriesgara su vida por nuestro país. Es el estilo americano".