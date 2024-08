Trump, sobre la elección de Walz: "Un tándem que querría que este país se volviera comunista inmediatamente, si no antes"

Publicado por Israel Duro Verificado por 7 de agosto, 2024

Donald Trump se mostró sorprendido aunque "entusiasmado" por la decisión de Kamala Harris de elegir a Tim Walz, alguien tan radical -aunque "más inteligente"- como ella, como compañero de candidatura. El expresidente y candidato republicano aseguró que este movimiento deja a los demócratas con "un ticket electoral que querría que este país se volviera comunista inmediatamente, si no antes". De hecho, auguró que, en caso de que la candidatura demócrata gana la Presidencia, "vamos a vivir como perros. Todo nuestro país, todo nuestro sistema, va a colapsar".

Entrevistado en el programa Fox and Friends el miércoles, el expresidente apuntó que el compañero de tándem de Kamala "es un hombre muy, muy izquierdista y es una elección impactante". No obstante, es una decisión que él considera buena para su propia candidatura, por lo que se mostró "entusiasmado".

Trump: "Nunca ha habido un ticket como éste"

Trump señaló que el historial de Walz ha dejado claras sus posiciones en temas clave, como la seguridad nacional, la inmigración ilegal, el aborto o los procedimientos trans irreversibles a menores:

"Si miras su historial sin muros, sin seguridad, dejando entrar a todo el mundo, es peor que ellos. Nadie sabía lo radical de izquierdas que era [Harris], pero él es una versión más inteligente de ella si quieres saber la verdad. Nunca ha habido un ticket como este. Esta es una candidatura que querría que este país se volviera comunista inmediatamente, si no antes. No queremos seguridad, no queremos nada. Está muy metido en lo transgénero -cualquier cosa transgénero le parece genial- y no está donde está el país en nada".

Trump cree que Shapiro fue descartado por su religión: "Muy insultante para el pueblo judío"

Trump reconoce que él pensaba que el elegido sería el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, un perfil que habría compensado el de la vicepresidente, pero que fue descartado por ella "por ser judío". "Todo el mundo pensaba que iba a ser Shapiro, resultó no ser Shapiro. Tengo muy pocas dudas de que fuera, ya sabes, no por la razón de la que estamos hablando, sino por el hecho de que es judío, y piensan que van a ofender a otra persona. Es muy insultante para el pueblo judío".