Un grupo de veteranos carga contra la elección del "cobarde" y "traidor" Walz como VP de Kamala

Publicado por Israel Duro Verificado por 7 de agosto, 2024

La elección de Tim Walz como pareja de baile de Kamala Harris para las elecciones de noviembre ha puesto en pie de guerra a un grupo de veteranos, que acusan al radical gobernador de Minesota de "cobarde" y "traidor" por dejar la carrera militar cuando fue destinado a Irak. Entre lo más ofendidos destaca el sargento mayor de comando retirado Thomas Behrends, el hombre que ocupó su lugar en la peligrosa misión.

En una conversación con The New York Post, Behrends fue muy duro con su antiguo compañero de armas, a quién definió como "alguien a quién nunca elegiría como vicepresidente" por la "cobardía" de abandonar a sus hombres en la víspera de una misión de alto riesgo sobre el terreno:

"Cuando tu país te llama, se supone que debes correr a la batalla, no al revés. Él huyó. Es una pena. Tuvo la oportunidad de servir a su país, y dijo 'j****e' a los Estados Unidos. No es a quien yo elegiría como candidato a vicepresidente".

Tres excompañeros de Walz perdieron la vida en Irak

Walz dejó su carrera militar para presentarse como candidato al Congreso en 2005 tras 24 años de servicio en la Guardia Nacional. Sin embargo, su batallón -el 1er Batallón de la 125ª Artillería de Campaña- había sido elegido para ser desplegado en Irak meses antes, lo que explica la ira de sus antiguos compañeros, que vieron como tres de ellos perdían la vida en esta misión, entre ellas Kyle Miller, un voluntario de 19 años.

El malestar de su batallón contra Walz no es nuevo. En 2018, cuando se presentó por primera vez como candidato a gobernador de Minesota, Behrends y otro sargento mayor de comando, Paul Herr, escribieron una carta al West Central Tribune acusándo a Walz, que acababa de ser ascendido, con condiciones, a sargento mayor de comando, de "dejar colgados" a los 500 hombres bajo su mando.

"El 16 de mayo de 2005 dimitió, dejando al 1-125 Batallón de Artillería de Campaña y a sus soldados colgados; sin su suboficial superior, mientras el batallón se preparaba para la guerra. Su excusa ante otros mandos fue que necesitaba retirarse para poder presentarse a las elecciones al Congreso. Lo cual es falso, según una Directiva del Departamento de Defensa, podría haberse presentado y haber solicitado permiso al Secretario de Defensa antes de entrar en servicio activo; como han hecho muchos reservistas".

Críticas a Walz por usar un rango al que no tiene derecho

Precisamente el uso del cargo de "sargento mayor de comando" por parte de Walz en sus campañas es otro de los aspectos que ambos oficiales critican del gobernador. Según la legislación, Walz fue degradado a sargento mayor al no cumplir los dos años mínimo que debía permanecer en el batallón para consolidar su nuevo cargo.

Otro veterano de Irak, Tom Hagen, escribió en 2006 una misiva al director del Winona Daily News criticando el comportamiento del entonces candidato al Congreso: "Pero aún más inquietante es el hecho de que Walz se retirara rápidamente tras enterarse de que su unidad -el Batallón 1-125 FA del sur de Minnesota- sería enviada a Irak. Es descorazonador que Tim Walz abandonara a sus compañeros y renunciara cuando más necesitaban un liderazgo experimentado".

Desmontando las mentiras de Walz en su hoja de servicios

La respuesta de Walz a su antiguo compañero, asegurando que volvió a alistarse tras el 11-S, en 2001, y por un periodo de 4 años, lo que justificaría que se fue tras cumplir el tiempo estipulado, y no por evitar el despliegue en Irak, también fue desmentida de manera tajante por Herr y Behrends. En primer lugar, porque ambos aseguran que el periodo de retorno era de seis años, según registra su informe oficial de separación y hoja de servicios y, segundo, que la fecha de salida sería igualmente el 18 de septiembre, no en mayo. En cualquier caso, él había accedido a cumplir dos años más por su nuevo puesto y el despliegue en Irak estaba confirmado. El párrafo final de la misiva no tiene desperdicio:

"El fondo de todo esto es desgarrador y triste de explicar. Cuando la nación le llamó, renunció. No terminó la Academia de Sargentos Mayores del Ejército de los Estados Unidos. No prestó servicio durante los dos años siguientes a la finalización de la academia, que abandonó. No cumplió los dos años de servicio tras el ascenso condicional a Sargento Mayor. No cumplió los seis años del alistamiento que firmó el 18 de septiembre de 2001. Le falló a su país. Le falló a su estado. Le falló a la Guardia Nacional del Ejército de Minnesota, al Batallón de Artillería de Campaña 1-125 y a sus compañeros. Y no ha sabido predicar con el ejemplo. Vergonzoso".