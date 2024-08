Nancy Pelosi sugiere que añadan a Joe Biden al Monte Rushmore

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 5 de agosto, 2024

Nancy Pelosi sugirió este domingo que se añada el rostro de Joe Biden al de los cuatro presidentes que ya hay tallados en el Monte Rushmore.

Fue durante una entrevista que realizó la representante de California con el programa matutino de CBS. Durante su charla, la expresidente de la Cámara de Representantes aseguró que Biden era un presidente de Estados Unidos "con grandes consecuencias, un presidente de Estados Unidos al estilo del Monte Rushmore" dando a entender que su rostro debía estar junto al de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt en el icónico monumento:

"Estaba en una buena posición para tomar cualquier decisión, estaba en su mejor momento. Un presidente de Estados Unidos con grandes consecuencias, un presidente de Estados Unidos al estilo del Monte Rushmore". Nancy Pelosi, representante demócrata de California.

La sugerencia impresionó a Lesley Stahl, la periodista encargada de entrevistar a la expresidente de la Cámara de Representantes que, impactada, le preguntó: "¿De verdad está diciendo que él pertenece allí arriba, en el Monte Rushmore? ¿Lincoln y Joe Biden?".

Pelosi, sin ningún tipo de dudas, ratificó lo que había dicho minutos antes asegurando que si Theodore Roosevelt estaba en el icónico monumento, también podía haber espacio para Joe Biden:

"Bueno, ahí está Teddy Roosevelt, y es maravilloso. No digo que lo derroquen, pero pueden agregar a Biden". Nancy Pelosi, representante demócrata de California.

Sin embargo, no parece que haya espacio para añadir a Biden. Según explicó en 2020 la funcionaria del Monte Rushmore, Maureen McGee-Ballinger en declaraciones recuperadas por NBC Montana, el icónico monumento nunca tendrá una quinta cara, a pesar de las numerosas peticiones de los líderes políticos:

"En primer lugar, la roca que rodea los rostros esculpidos no es adecuada para tallar más. El Servicio de Parques Nacionales considera que la muerte detuvo la mano del artista y que la obra está completa en su forma actual. Por lo tanto, para mantener tanto la integridad de la estructura como el concepto del artista, no hay ningún procedimiento para agregar otra imagen; la escultura está completa". Maureen McGee-Ballinger, funcionaria del Monte Rushmore.

Su declaración se produce días después de que el presidente decidiese retirarse de la contienda electoral. Decisión en la que, se rumorea, Nancy Pelosi tuvo bastante que ver ya que, varios medios aseguraron, ella habría iniciado una campaña de presión y habría sido una de las primeras personas en recomendar a Joe Biden que no se presentase a la reelección.

Esta afirmación fue desmentida por Pelosi durante su charla con Lesley Stahl donde ella misma afirmó que "no inició ninguna campaña de presión" y que tampoco llamó a ningún asesor de Biden para lograr hablar con el presidente:

"No, yo no fui la líder de ninguna campaña de presión. Déjenme decir cosas que no hice: no llamé a ninguna persona. No llamé a ninguna persona. Siempre podría decirle: 'Nunca llamé a nadie'". Nancy Pelosi, representante demócrata de California.

A pesar de sus palabras, fuentes cercanas a Biden aseguran que el presidente está enfadado con ella por ser una de las personas que no le apoyó tras su desastroso debate del pasado 27 de junio.

Ante esto, Pelosi simplemente aseguró que "él sabe que lo quiero mucho" al mismo tiempo que ratificó que "nunca he compartido públicamente ninguna conversación con el presidente de Estados Unidos", dando a entender que nunca desvelaría una charla entre ella y Joe Biden.