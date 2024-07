El condado de Los Ángeles rechaza el plan de Newsom contra los campamentos de sin techo

Publicado por Juan Peña Verificado por 31 de julio, 2024

El Gobierno estatal de California, encabezado por el demócrata Gavin Newsom, anunció que su Administración llevará a cabo un plan intensivo para desmantelar campamentos de sin-techo en todo el estado de California. Sin embargo no contará con la colaboración del condado de Los Ángeles.

La Junta de Supervisores del condado votó este martes a favor de rechazar la manera de enfrentar el problema de los campamentos de sin-techo de la Administración estatal. Los líderes locales decidieron continuar con una política que no criminalice a los sin techo que ocupan las calles del condado. De acuerdo con la Autoridad de Servicios para los Sin Techo de Los Ángeles, hay más de 75.000 personas sin hogar en el condado.

Pese a la situación desmedida en las calles de las urbes del condado de Los Ángeles, los líderes locales cuentan con el apoyo de las fuerzas del orden, según reportó The New York Times. Robert Luna, sheriff del condado, declaró que su agencia sólo detendrá a las personas que cometan un delito, no simplemente por vivir en un campamento: "Ser una persona sin hogar no es un delito, y seguiremos centrándonos en el comportamiento delictivo más que en la situación de una persona".

Orden ejecutiva de Newsom para desmantelar los campamentos y cuenta con el respaldo de la Corte Suprema, quien permite a las autoridades impedir a individuos ocupar el espacio público para vivir y dormir.

​

​"Ya no hay excusas. Es hora de que todos pongamos de nuestra parte", afirmó Newsom en un comunicado que acompañó a su orden ejecutiva. NBC Los Ángeles calcula que la Administración estatal de Newsom ha gastado ya más de El pasado jueves, el gobernador californiano, Gavin Newsom, dictó una orden ejecutiva para enfrentar el problema de los sin techo que pueblan las calles del estado. La orden da directivas a las agencias estatalesy cuenta con el respaldo de la Corte Suprema, quien permite a las autoridades impedir a individuos ocupar el espacio público para vivir y dormir.​"Ya no hay excusas. Es hora de que todos pongamos de nuestra parte", afirmó Newsom en un comunicado que acompañó a su orden ejecutiva. NBC Los Ángeles calcula que la Administración estatal de Newsom ha gastado ya más de 24.000 millones de dólares desde 2019 en combatir los campamentos clandestinos a lo largo de todo el estado.

Karen Bass desafía a Newsom

Esta decisión de la Junta de Supervisores del condado se suma a la postura de la alcaldesa de Los Ángeles, la demócrata Karen Bass, quien la semana anterior criticó duramente el plan de Newsom para los sin techo.

La alcaldesa Bass, que puso el problema los sin techo en el centro de su política local, aseguró que la iniciativa de Newsom no funcionará en Los Ángeles. "No creo que, en última instancia, sea una solución para los sin techo", declaró Bass el pasado jueves. "¿Cómo se supone que van a pagar la multa, y qué pasa cuando no pagan? ¿Se convierte en una orden de detención y nos da una excusa para encarcelar a alguien?", resaltó Bass.