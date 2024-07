George Clooney, la última estrella de Hollywood en apoyar a Kamala Harris

Publicado por Verificado por 23 de julio, 2024

Spike Lee, Jamie Lee Curtis, Mark Hamill o Alyssa Milano son algunas de las estrellas de Hollywood en mostrar públicamente su apoyo a Kamala Harris. En las últimas horas, otros dos intérpretes que nunca dudan en hacer pública su afinidad al Partido Demócrata se han sumado a esa lista: George Clooney y Barbra Streisand.

"El presidente Biden ha demostrado lo que es el verdadero liderazgo. Está salvando la democracia una vez más. Todos estamos muy ilusionados por hacer todo lo que podamos para apoyar a la vicepresidenta Harris en su histórica misión", dijo Clooney a la CNN. Unas declaraciones reportadas por el presentador de la cadena Jake Tapper.

El protagonista de Ocean's Eleven (2001) y sus secuelas o Gravity (2013) fue uno de los actores de Hollywood que reclamó con mayor insistencia a Biden que abandonase la carrera, a pesar de que, previamente, lideró una ceremonia de recaudación de fondos para la campaña del presidente.

Por su parte, Streisand no sólo dio a conocer su respaldo a Harris, sino que aprovechó para atacar a Donald Trump -calificándole de "delincuente convicto" y "mentiroso patológico"- y para hablar sobre uno de los temas más recurrentes de cada campaña electoral: el aborto.

"El presidente Biden y la vicepresidenta Harris sacaron a esta nación del caos de Trump. Estoy muy agradecida al presidente Biden y muy emocionada de apoyar a Kamala Harris. Ella trabajará para restaurar la libertad reproductiva de las mujeres y continuar con los logros iniciados en la Administración Biden-Harris", señaló la protagonista de A Star is Born (1976) en The New York Times.

Para Harris, mantener el voto que tradicionalmente proviene desde la meca del cine es más que importante, dado el poder y la influencia que tiene, además de poder recibir cuantiosas donaciones remitidas desde Hollywood.