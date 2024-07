Hollywood se posiciona y respalda la posible candidatura presidencial de Kamala Harris

Publicado por Verificado por 22 de julio, 2024

Hollywood no ha tardado en posicionarse tras el anuncio del adiós de Joe Biden y el interés de Kamala Harris por ocupar su lugar como candidata demócrata. Muchos de los actores más conocidos por su activismo político han acudido a las redes sociales para mostrar su agradecimiento al presidente o expresar su respaldo a la vicepresidenta. Curiosamente, el causante de un terremoto político tras su artículo en The New York Times pidiendo la retirada del presidente, aún no se manifestado.

Uno de los primeros en posicionarse fue Mark Hamill. Quien interpretase a Luke Skywalker en la saga cinematográfica de Star Wars no dio su apoyo directo a Kamala Harris pero sí aseguró que continuaría votando al candidato designado por el Partido Demócrata que "honrará y fomentará" el legado del actual mandatario estadounidense:

Sí manifestó su apoyo directo a Kamala el actor de la serie de televisión Dos hombres y medio, Jon Cryer quien animó a la vicepresidenta asegurando que tenía "90 días" para lograr la victoria. También mostraron su apoyo a la demócrata personalidades como Ariana Grande, Patton Oswald o la actriz de Hechiceras, Alyssa Milano.

Otros rostros de Hollywood no se refirieron a Kamala Harris como posible sustituta de Biden pero sí acudieron a sus redes sociales para agradecer al presidente por su labor durante estos cuatro años a la vez que aseguraban que continuarían apoyando al Partido Demócrata. Fue el caso de Cher, Mark Ruffalo, Bette Midler o Sean Austin, entre otros.

Queda aún por pronunciarse George Clooney. El primer actor de Hollywood que pidió a Biden que se retirase y que aún no ha reaccionado a la decisión del presidente de hacerlo. Lo mismo sucede con Scarlett Johansson, una de las pocas intérpretes que continúo mostrando su apoyo al presidente durante sus horas bajas y que tampoco se ha pronunciado sobre la decisión de Biden de retirarse.