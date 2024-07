Una coalición de organizaciones izquierdistas mantienen su marcha contra la RNC pese al intento de asesinato contra Trump

Web de la convocatoria. Captura de pantalla web March on RNC.

Publicado por Israel Duro Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-15T13:04:40.000Z"}

Los organizadores de la Marcha sobre la RNC (Convención Nacional Republicana), una coalición de 125 organizaciones de izquierda, confirmaron que el atentado que casi le cuesta la vida a Donald Trump no ha cambiado sus planes y mantienen la convocatoria. Los manifestantes saldrán a las 11 a.m. (CT), y el recorrido no podrá cruzar en ningún momento la zona de seguridad establecida para el cónclave conservador.

En una rueda de prensa, el copresidente y portavoz de la Marcha, Omar Flores, aseguró que "el tiroteo no tiene nada que ver con nosotros" por lo que "vamos a continuar con la marcha como habíamos planeado".

Acuerdo verbal con las autoridades locales para garantizar la seguridad

El recorrido fue acordado finalmente el pasado viernes por la noche, antes del intento de magnicidio. Como parte del pacto verbal alcanzado con las autoridades locales, varios políticos acompañarán a los manifestantes para "asegurarse de que todo transcurre sin problemas".

La coalición ha insistido en que se trata de una marcha "apta para familias" y calculan una participación de entre 5.000 y 10.000 personas. No obstante, y a pesar del gran número de organizaciones que se sumaron a la iniciativa, otros grupos, como Poor People's Army, tienen previstas una marchas alternativas a distintas horas.