Eufemismos, condena a la víctima y violencia de ‘ambos lados’: así cubrieron los medios progresistas el atentado a Trump

Donald Trump sobrevivió este sábado a un intento de asesinato en Pensilvania. Así lo contamos en Voz en nuestra cobertura en directo. Leyendo, oyendo o viendo la cobertura de algunos de los principales medios del país y el mundo el suceso, sin embargo, podría parecer algo muy distinto.

CNN, por ejemplo, primero reportó que el expresidente y principal candidato republicano se había caído, titulando: "El servicio secreto saca a Trump del escenario tras caerse". El senador Marco Rubio compartió una captura de pantalla del artículo, acompañándolo con las palabras "incluso en un momento horrible como este no pueden contenerse".

Rubio también criticó otro título de la cadena, en que aseguraban que el magnate había sido "apartado rápidamente del estrado" durante el evento. Sin mención alguna, remarcó el político floridano, a que había sido un atentado: "¿En serio? ¿Ninguna mención al intento de matarlo?".

El The New York Times mereció críticas similares. Tom Bevan, presidente de RealClearPolitics, señaló que en el titular del impreso del domingo el periódico neoyorquino escribió "Trump hurt, but safe, after a shooting" ("Trump herido, pero a salvo, tras un tiroteo") en vez de simplemente escribir "after shooting" ("tras ser tiroteado"). En el segundo caso queda claro que el tiroteo fue un atentado contra Trump, en el primero, no.

Lo mismo señaló el presidente del Brownstone Institute, Jeffrey A Tucker, en una seguidilla de titulares del Times que no hacen mención a que el expresidente fue el blanco del intento de asesinato:

Por su parte, The Washington Post inicialmente reportó: "Trump está 'bien' tras ser sacado a toda prisa de un mitin cuando se oyeron fuertes ruidos, según un portavoz". Aquel titular, que figuró en la portada y las notificaciones al celular del medio, no menciona disparos, ni la sangre que se vio en el rostro de Trump. Parece que no hubo tiros, fueron "ruidos fuertes".

USA Today también optó por el recurso "ruidos fuertes":

Algo similar ocurrió con la cobertura en español del periódico El País, uno de los más leídos alrededor del mundo. Horas después del atentado publicó en su cuenta de X un video del momento haciendo referencias a "unas detonaciones" que lo obligaron a "parar y llevarse la mano al rostro". No hay mención de sangre, ni disparos.

El País también se refirió en textos anteriores a un "supuesto atentado", a unos "posibles disparos", que se fue "con algo de sangre".

Condena a la reacción... de Trump

Algunos periodistas condenaron las acciones de Trump y su equipo, acusándolos de caldear aún más la situación cuando era momento de "reducir la temperatura".

Jamie Gangel llegó incluso a criticar las palabras del recién herido Trump, cuando apenas se levantaba del suelo del escenario tras recibir el disparo:

"Después de ser golpeado, el expresidente Trump se levantó y dijo 'luchen, luchen, luchen'. Creo que lo que estamos escuchando de la gente es 'ese no es el mensaje' que queremos enviar ahora mismo'. Queremos calmar la situación."

Margaret Brennan, de CBS, dijo algo parecido al comentar el primer comunicado del expresidente: "Sí me di cuenta de que no había ningún llamamiento para bajar la temperatura, condenando toda la violencia política". Brennan señaló también que Trump, la víctima, debía haber enviado una "señal a sus partidarios también de no tomar represalias, o de tener cualquier tipo de escalada."

Curtis Houck, presidente de NewsBusters, organización que analiza la cobertura mediática de la actualidad, sostuvo que los periodistas de CBS estuvieron "fuera de control" pidiendo a los republicanos que se hicieran cargo de "bajar la temperatura proverbial".

La periodista Brennan, sostuvo Houck, "fue a un lugar oscuro cuando sugirió que un partidario de Trump podría estar tramando cometer actos violentos". También señaló que mientras que ella y sus colegas criticaron la respuesta del candidato republicano, responsabilizándole por tener que reducir la tensión del momento, elogiaron la de altos cargos demócratas como Nancy Pelosi o Joe Biden.

Houck también señaló como incongruente que criticaran el enojo de los republicanos, porque: "¿Cómo deberían sentirse ante el hecho de que un expresidente y alguien a quien millones admiran y apoyan esté a punto de ser asesinado en directo por televisión?"

La retórica de que el próximo peligro a evitar era una posible retribución trumpista recorrió varios medios, entre ellos NBC, como compartió Houck en sus redes.

'Ambos lados'

Wolf Blitzer, presentador estrella de CNN, culpó tanto a republicanos como demócratas del clima de violencia.

Cuando el comentarista republicano Scott Jennings apuntó contra el discurso anti-Trump que lo equipara con una amenaza a la democracia, Blitzer sostuvo que el propio Trump también hablaba "muy, muy fuerte" contra Biden.

Jennings replicó, simplemente: "¿Quién está en el hospital?". El periodista de CNN dijo entonces que estaba de acuerdo que "ambos lados" debían calmar los ánimos.

Dana Bash, también de CNN, coincidió con su colega, pidiendo a los líderes "de todos los bandos" que "controlen las cosas".

"La cobertura en directo de las noticias de última hora puede equivocarse en el calor del momento", sostuvo Tim Graham, analista de NewsBusters: "Pero no hay excusa para que se desate el partidismo".