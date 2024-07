Publicado por Joaquín Núñez Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-08T21:31:09.000Z"}

James Carville, principal estratega de la primera campaña presidencial de Bill Clinton en 1992 y autor de la famosa frase, “es la economía, estúpido”, opinó sobre las internas del Partido Demócrata sobre la candidatura de Joe Biden. Para él, solo es cuestión de tiempo para que el presidente ceda ante la presión y abandone sus planes de reelección.

Carville se metió de lleno en la cuestión con la publicación de un artículo de opinión en The New York Times, cuyo título dejó muy clara su opinión al respecto: "Biden no ganará. Los demócratas necesitan un plan. Aquí hay uno".

El presidente buscó despejar las dudas sobre su candidatura después de las vacaciones de 4 de julio mediante una carta dedicada a los demócratas del Congreso. "Compañeros demócratas, ahora que habéis vuelto del receso del 4 de julio, quiero que sepáis que, a pesar de todas las especulaciones de la prensa y de otros medios, estoy firmemente comprometido a seguir en esta carrera, a llevarla hasta el final y a derrotar a Donald Trump", escribió el Comandante en Jefe.

"Recuerden mis palabras: Joe Biden va a quedar fuera de la carrera presidencial de 2024"

Para el estratega, la voluntad de Biden va a terminar quedándose corta debido a la situación irremontable en las encuestas, por lo que, tarde o temprano, terminará anunciando que no será el nominado demócrata del 2024.

"Recuerden mis palabras: Joe Biden va a estar fuera de la carrera presidencial de 2024. Esté dispuesto a admitirlo o no. Sus súplicas del lunes a los demócratas del Congreso en busca de apoyo no unirán al partido detrás de él. Biden dice que seguirá en la carrera, pero es sólo cuestión de tiempo que la presión demócrata y las encuestas públicas y privadas le lleven a abandonarla. Cuanto antes lo acepten Biden y los líderes demócratas, mejor. Tenemos que seguir adelante", comenzó Carville.

Por supuesto que esto plantea otra interrogante: ¿Quién será el reemplazo de Biden?. Aquí el hombre clave durante la primera campaña de Clinton cree que sería un error unirse detrás de Kamala Harris, dado que sería exactamente el movimiento que está esperando la campaña de Trump.

Su propuesta no es elegir al candidato "las salas traseras de Washington, DC, o Chicago", sino una novedosa idea de foros públicos.

Bill Clinton y Barack Obama para manejar el proceso

"Quiero ver al Partido Demócrata celebrar cuatro reuniones públicas históricas entre ahora y la Convención Nacional Demócrata en agosto: una en el Sur, otra en el Noreste, otra en el Medio Oeste y otra en el Oeste. Podemos reclutar a las dos personas más obvias y calificadas del mundo para facilitar discusiones sustanciales: Barack Obama y Bill Clinton. (...) Las reuniones públicas, entrevistas de trabajo de alto riesgo para el trabajo más difícil del mundo, seguramente atraerían a socios de televisión y cable y generarían cifras récord de espectadores. Piense en el Super Bowl con Taylor Swift en las gradas. Los jóvenes, los mayores y todos los que están en el medio sintonizarán el programa para ver cómo se hace historia en tiempo real", explicó Carville sobre su plan.

"¿Cómo se elegirán a los posibles candidatos para participar en las reuniones públicas? No hay una respuesta que satisfaga a todos, pero se deben tomar decisiones difíciles dado el ajustado calendario, y creo que apoyarse en las aportaciones de los expresidentes tiene mucho sentido. Por eso, recomendaría a los presidentes 42 y 44 que seleccionen a ocho candidatos principales, entre los que opten por presentarse, y que Harris reciba sin duda una invitación bien merecida", sumó.

En cuanto a Harris, la describió como una candidata "formidable" contra Trump, pero también necesitaría atravesar esta suerte de miniprimaria para poder validar su liderazgo a nivel nacional.

La votación final se realizará a través de los delegados en la Convención Nacional Demócrata (DNC) durante el mes de agosto.

"Confío en que llegarán a una decisión mayoritaria en la convención después de un proceso público y sustancial como éste, y usted también debería hacerlo. Claro, tenemos a algunas personas al margen, Dios los bendiga, pero la abrumadora mayoría de los delegados demócratas son patriotas pragmáticos. Trabajan duro y se preocupan profundamente por sus comunidades y nuestro país. Vienen de pueblos pequeños y grandes ciudades y de todos los lugares intermedios", finalizó.