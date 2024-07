Despiden a la presentadora de WURD Radio que entrevistó a Joe Biden con el guion de su equipo de campaña

Publicado por Juan Peña Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-08T09:37:28.000Z"}

La primera entrevista de Joe Biden después del debate contra Donald Trump en CNN estuvo totalmente guionizada por el equipo de campaña del presidente. Es lo que reconoció Andrea Lawful-Sanders, expresentadora de WURD Radio, quien escogió cuatro de las ocho preguntas que le ofrecieron los asesores del demócrata. Por este motivo, WURD Radio ha despedido a la presentadora.

La expresentadora del programa The Source, admitió que la entrevista estuvo guionizada a CNN. Después de esto, y según se pudo saber a través de la dirección del medio de comunicación, Andrea Lawful-Sanders fue despedida de la cadena, con quien llegó a un acuerdo. La dirección de WURD Radio añadió, según recoge The New York Post, que no estuvieron involucrados en las negociaciones sobre la entrevista.

"La entrevista contenía preguntas predeterminadas proporcionadas por la Casa Blanca, lo que viola nuestra práctica de seguir siendo un medio de comunicación independiente responsable ante nuestros oyentes. Como resultado, la Sra. Lawful-Sanders y WURD Radio han acordado mutuamente separarse, con efecto inmediato", señala el comunicado de la cadena. "WURD Radio no es un portavoz de Biden ni de ninguna otra Administración".

WURD Radio es un medio de comunicación dirigido a la comunidad afroamericana. Presume de ser la primera cadena de radio de propiedad negra en Pensilvania y Filadelfia. La cadena comenzó sus andaduras a finales de los 50 antes de pasar por distintas manos y gestiones. Su actual propietario, la familia Lomax, instauró el formato de entrevistas y tertulias centradas en los intereses de la comunidad afroamericana.

No es la primera vez que algo así ocurre durante una entrevista. La presentadora de televisión Sage Steele contó en el mes de abril que su entrevista al presidente fue totalmente guionizada. Steele aseguró que en ningún momento pudo salirse del guion que el equipo del presidente y la dirección de la cadena ESPN pactaron.