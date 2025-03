Las medidas pro-cripto de Trump son bienvenidas, pero no son suficientes

3 de marzo, 2025

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que su Administración creará una reserva estratégica de criptomonedas para su país, que incluirá las monedas cardano, solana, ripple, etherium y bitcoin.

A través de una publicación en su red Truth Social, el mandatario republicano informó que "una Reserva Cripto de EEUU elevará esta industria crítica después de años de ataques corruptos por parte de la Administración Biden, por lo que mi Orden Ejecutiva sobre Activos Digitales ordenó al Grupo de Trabajo Presidencial avanzar en una Reserva Estratégica Cripto que incluya XRP, SOL y ADA. Me aseguraré de que EEUU sea la capital cripto del mundo". En una segunda publicación, Trump detalló: “Y, obviamente, BTC y ETH, como otras criptomonedas valiosas, estarán en el corazón de la Reserva. ¡También me encantan Bitcoin y Ethereum!".

Luego del anuncio de Trump, como era de esperar, el mercado de las criptomonedas experimentó una fuerte alza.

El hecho de que un Gobierno como el de Estados Unidos sea amigable con las criptomonedas es, sin lugar a dudas, una buena noticia. Esta tecnología llegó para quedarse y es positivo que las autoridades estatales de cualquier país lo entiendan. Y Trump entiende que combatirla es perjudicial y su nación puede beneficiarse inmensamente de ella.

En este sentido, cabe agregar las declaraciones para VOZ realizadas por Marcelo Fleischer, creador de ElBitcoin.org, el primer sitio de divulgación de criptomonedas en español del mundo, y coconductor del podcast No hay almuerzo gratis, quien sostuvo que lo positivo del asunto es que “estamos en una nueva etapa”, ya que los Gobiernos del mundo se dieron cuenta de que las cripto son imposibles de eliminar.

Aclarado este punto, es necesario recordar que Bitcoin fue creado por el ignoto Satoshi Nakamoto con el fin de ser utilizado para realizar transacciones de persona a persona sin intermediarios y con una emisión limitada y absolutamente descentralizada.

La marginalización del uso principal de las criptomonedas



Al respecto, Fleischer indicó que “las élites gobernantes lograron marginalizar el uso principal, es decir como medio de intercambio directo; sin pasar por intermediarios ni custodios”.

El experto advirtió que, al percatarse de que no pueden eliminar las criptomonedas, los Estados están tratando de “sacar provecho” de ellas e intentan “guiar a la gente para que invierta en lo que les conviene".

Respecto de la reserva cripto de Trump, Fleischer aseguró que hay “un beneficio para un pequeño círculo” ya que las decisiones son tomadas de forma absolutamente centralizada.

“No es un paso adelante, pero demuestra que ahora la batalla no es contra las cripto, sino contra la gente que las quiere usar por fuera del sistema monetario estatal”, agregó.

Esta última decisión de Trump, como todas las medidas tomadas en favor de las criptomonedas, son bienvenidas, por supuesto. No obstante, al masificarse la industria, también surgen los peligros y los estafadores están a la orden del día, por lo que es necesario estar atentos, investigar los fundamentos de cada criptomoneda en la que se busque invertir y no olvidar el fin para el que fueron creadas, ergo, competir con el dinero estatal y no apalancarlo, y, desde ya, tampoco para ser usadas como si fuera un casino.

"Las mejores cripto son aquellas que sirven a la gente para operar por fuera del sistema oficialmente bendecido"



En cuanto a las criptomonedas mencionadas por Trump para formar parte de la reserva, Fleischer sostuvo que algunas de ellas no son de fiar. El experto indicó que, por ejemplo, Ripple (XRP) es una cripto “completamente centralizada que se emite con total discrecionalidad”. Y agregó que seguramente está allí por las conexiones políticas que tienen aquellos que están detrás de ella.

Fleischer también manifestó críticas a las criptomonedas que forman parte de la Reserva de Trump. “Las mejores cripto son aquellas que sirven a la gente para operar por fuera del sistema oficialmente bendecido. Ese era el propósito original”, sentenció.

Respecto de la influencia de las decisiones gubernamentales o declaraciones de importantes personalidades en el precio de las criptomonedas, Fleischer sostuvo que por el momento es “inevitable”, aunque aclaró que si “el uso directo se llega a masificar, esto ya no va a tener tanta influencia porque vas a tener un mercado mucho más profundo, y por lo tanto más difícil de mover”.

Sin embargo, el especialista destacó que la medida de Trump puede servir para instar a mucha gente a investigar sobre las criptomonedas.