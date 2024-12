La lectura de Biden no importa, pero sí la falsa narrativa palestina

9 de diciembre, 2024

Las listas de lecturas presidenciales son una fuente inagotable de fascinación para quienes desean comprender las cuestiones políticas. Como señaló el historiador Tevi Troy en su libro de 2013, Lo que Jefferson leyó, Ike vio y Obama tuiteó: 200 Years of Popular Culture in the White House, la cuestión de qué libros, películas u otros contenidos influyen en los ocupantes de la Casa Blanca importa mucho, además de mejorar nuestra comprensión de sus administraciones. Pero a pocas semanas de terminar su mandato, no se puede decir lo mismo de lo que el presidente Joe Biden ojea estos días.

La semana pasada levantó polémica cuando -solo dos días antes de conceder a su hijo Hunter un indulto general por todos los delitos cometidos desde 2014- fue fotografiado saliendo de una librería en Nantucket, Massachusetts, con Hunter y otros miembros de su familia. Los observadores más agudos se fijaron en la tapa dura que llevaba bajo el brazo: el libro de Rashid Khalidi de 2020, La Guerra de los Cien Años en Palestina: A History of Settler Colonial Conquest and Resistance, 1917-2017. No sabemos si Biden lo compró o si se lo dieron en la tienda. Tampoco podemos estar seguros de que el presidente -cuyo creciente deterioro cognitivo se hizo tan evidente que se vio obligado a renunciar a la candidatura presidencial demócrata por un golpe llevado a cabo por las élites del partido el pasado verano- lo leyera o pudiera encontrarle mucho sentido si lo hiciera.

No obstante, las fotos provocaron la indignación de algunos miembros de la comunidad proisraelí y el pesar del autor, que declaró al New York Post que poner el libro en manos de Biden llegó "cuatro años tarde".

Si bien los títulos de los libros que reposan en la mesilla de noche de este presidente de lo más cojo ya no son relevantes, no puede decirse lo mismo de Khalidi ni de su libro, que, probablemente gracias a Biden, es actualmente nº 1 en la categoría de libros de Amazon sobre "historia de Israel y Palestina."

Racionalizar el terror y desprestigiar a Israel

Khalidi se ha jubilado y ahora tiene el estatus de emérito como profesor Edward Said de Estudios Árabes Modernos en la Universidad de Columbia. También ha renunciado a su cargo de editor del Journal of Palestine Studies. Pero durante el transcurso de su carrera, ayudó a construir el movimiento que creó el actual clima intelectual en los campus universitarios estadounidenses, donde Israel y los judíos han sido demonizados, y las atrocidades dirigidas por Hamás cometidas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, han sido racionalizadas e incluso justificadas.

A pesar de ello, es una especie de celebridad entre los judíos de izquierdas. Un extenso artículo entrevista con él se publicó casualmente en Haaretz el fin de semana que Biden presentó su libro, y una posterior columna en The Forward de Rob Eshman, elogiaba a Khalidi por su valentía y sofisticado pensamiento.

Una mejor visión de la importancia y el carácter de Khalidi puede encontrarse en un artículo en Comentario de Jonathan Schanzer en la Fundación para la Defensa de las Democracias. Escribió sobre su entrevista con Khalidi en 2001, cuando éste pretendía continuar sus estudios doctorándose en la Universidad de Chicago, donde había sido aceptado por el Departamento de Estudios de Oriente Medio.

Khalidi rechazó la propuesta de Schanzer de realizar "una investigación comparativa sobre las ideologías de los movimientos islamistas violentos en Oriente Medio". Su respuesta a esa línea de investigación tan relevante fue decir que "suena a algo que estudian los think tanks sionistas". Sugirió que una mejor vía de investigación para Schanzer era estudiar "poesía palestina". Varios meses después, tras los atentados terroristas del 11-S, llamó a Khalidi y renovó su petición, que se había vuelto aún más oportuna. El profesor volvió a cerrarle la puerta, diciendo que el estudio del terror islamista sólo debía ser realizado por musulmanes. Schanzer pronto se dio cuenta de que todo el campo de los estudios sobre Oriente Próximo había sido capturado por los antisionistas, y las posibilidades de que él avanzara en él eran insignificantes. Llegó a convertirse en un destacado analista del tema, pero lo hizo fuera del mundo académico.

Como señaló Schanzer, la creencia de que los occidentales no pueden comprender el mundo árabe y musulmán reflejaba el pensamiento distorsionado de Edward Said, el profesor de Columbia cuyo libro Orientalismo (1978), intelectualmente deshonesto, ha tenido una gran influencia en el mundo académico y la cultura occidental. Khalidi, aunque nacido en Nueva York, asesoró a la Organización para la Liberación de Palestina en negociaciones internacionales en la década de 1990. Pero ha pasado la mayor parte de su carrera enseñando en universidades estadounidenses de élite, utilizando estas prestigiosas posiciones para promover la causa de desacreditar cualquier perspectiva sobre la guerra contra Israel que no refleje la narrativa palestina, que describe a los judíos como intrusos coloniales en su hogar ancestral que no tenían derecho a estar allí.

Khalidi es más sofisticado que la mayoría de los ideólogos antisionistas, como Ta-Nehisi Coates, cuyo reciente libro sobre el conflicto era un alarde de ignorancia que analogaba a Israel con el Sur de "Jim Crow", y que fantasea con tener el "valor" de haberse unido a las atrocidades del 7 de octubre. Khalidi no fue un animador de los actos de barbarie cometidos por miembros de Hamás y otros palestinos el 7 de octubre. También echa un jarro de agua fría sobre el deseo de Hamás y de la mayoría de los palestinos de destruir Israel, que según él es un objetivo poco realista. Y comprende -como la mayoría de los que corean "Del río al mar" en los campus norteamericanos o los palestinos que apoyan a Hamás no lo hacen- que los judíos, a diferencia de los franceses en Argelia, por ejemplo, "no van a ninguna parte".

Aún así, como principio general, trata la violencia palestina contra los judíos como una respuesta justificable a la "ocupación".

Una imagen distorsionada

En sus libros, como el que Biden empuñó, pinta una imagen distorsionada del último siglo de conflicto, que racionaliza los numerosos casos de palestinos que rechazan el compromiso e incluso las ofertas de un Estado independiente junto a un Estado judío como respuesta adecuada a la indignidad de tener que compartir el país con judíos empeñados en reclamar la soberanía en su antigua patria. Sigue tachando a Israel de Estado "colono-colonial" carente de legitimidad, aunque en un caso ligeramente distinto al de otros. Desestima todas las concesiones de Israel y de los judíos para llegar a un compromiso en el largo conflicto por carecer de sentido. E insiste en que cualquier solución teórica de dos Estados no debe implicar salvaguardias contra el terrorismo palestino, algo que incluso él debe ver que no es razonable después de la forma en que la oleada de atentados suicidas durante la Segunda Intifada de 2000 a 2005 hizo saltar literalmente por los aires cualquier apoyo israelí al proceso de paz. La noción de que los palestinos estaban interesados en la paz en cualquier condición quedó aún más aniquilada por la matanza del 7 de octubre.

Este es exactamente el tipo de argumentos mendaces que explican la forma en que grandes mentiras como la acusación de que Israel está cometiendo un "genocidio" en Gaza se han hecho tan frecuentes en el discurso estadounidense y son difundidas por fuentes supuestamente objetivas como Amnistía Internacional.

Aunque no es el más extremista de los defensores de la afirmación de que Israel es un Estado opresor "blanco", tratarlo como una autoridad razonable en la materia es risible.

También lo es la noción planteada por Eshman y Haaretz de que es importante que los judíos y otras personas que se preocupan por la relación entre Estados Unidos e Israel y por Oriente Próximo le lean y absorban plenamente la narrativa palestina que plantea.

Por supuesto, es importante que los partidarios de Israel sepan lo que piensa la otra parte y por qué creen lo que creen. Sin embargo, la idea de que los judíos estadounidenses y, como también insiste Khalidi, los israelíes ignoran la narrativa palestina del conflicto y cómo su angustia por la nakba (la "catástrofe" de 1948 y la fundación del actual Estado de Israel) influye en sus acciones no tiene sentido.

Es un tema que la izquierda judía no se cansa de repetir. Sostienen que los judíos estadounidenses se crían en la más absoluta ignorancia de todo lo que no sea la narrativa sionista sobre Israel, y que los israelíes carecen igualmente de ese conocimiento. Pero esto es falso.

¿Necesitamos más propaganda palestina?

En primer lugar, la mayoría de los judíos estadounidenses saben muy poco sobre la historia del conflicto desde cualquier punto de vista. Debido a la asimilación, los matrimonios mixtos y el rápido crecimiento de la categoría que los demógrafos denominan "judíos sin religión", cada vez son menos los que tienen al menos un progenitor judío que reciben algún tipo de educación judía, incluso la más superficial que conduce a una ceremonia de bar mitzvah. Incluso a la pequeña minoría de niños judíos que reciben la forma más completa de educación judía en las escuelas diurnas no se les suele enseñar mucho sobre la historia israelí moderna o el sionismo.

La inmensa mayoría de los jóvenes judíos llegan a la universidad con escasos conocimientos sobre la lucha palestino-israelí o sobre la justicia de la causa de Israel. Allí se enfrentan a una nueva ortodoxia arraigada en ideas neomarxistas tóxicas como la teoría crítica de la raza y la interseccionalidad, y al catecismo de la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) que excluye cualquier consideración de los derechos judíos. Influenciada por las creencias de académicos como Said y Khalidi, esta religión secular dominante ha adoctrinado a una generación de estudiantes en el mito de que Israel es un Estado "colono-colonial" ilegítimo que practica el "apartheid."

Oyen hablar poco de que es la única democracia de Oriente Próximo. Y saben aún menos que es el único Estado judío del planeta o sobre la larga historia de negativas palestino-árabes a aceptar su legitimidad, independientemente de dónde se tracen sus fronteras.

Y fuera de unos pocos medios conservadores seculares como Fox News, el New York Post y JNS, los medios les dan una dieta constante de propaganda pro-palestina, pro-Hamas y anti-israelí apenas disfrazada de cobertura informativa objetiva.

Por eso, en contraste con los israelíes, la mayoría de los judíos estadounidenses siguen diciendo a los encuestadores que apoyan una solución de dos Estados, apoyaron los esfuerzos de Biden y del ex presidente Barack Obama para apaciguar al régimen islamista de Irán que apoya el terrorismo y no tienen muy buena opinión del gobierno democráticamente elegido de Israel dirigido por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Incluso en Israel, los argumentos desacreditados desde hace mucho tiempo a favor de cambiar "tierra por paz" tienden a dominar el debate en los medios de comunicación de ese país, dominados por la izquierda. La educación para la paz y el requisito de estudiar árabe han sido durante mucho tiempo un elemento básico de la educación pública israelí. Khalidi declaró a Haaretz que los israelíes viven en una burbuja que les impide comprender por qué el mundo toma partido contra ellos. Pero como la mayoría en el Estado judío conoce la historia de los últimos 30 años de intentos de avanzar hacia la paz por parte de varios gobiernos israelíes y su abismal fracaso, están lejos de ser ignorantes sobre la causa. Entienden que la identidad nacional palestina está inextricablemente ligada a su guerra centenaria para expulsar a los judíos. Ellos y los judíos estadounidenses informados también han captado el hecho de que el odio a Israel no es más que la iteración moderna del antisemitismo tradicional, un punto que se ha hecho evidente por el aumento del odio contra los judíos desde el 7 de octubre de 2023.

La idea de que los judíos o cualquier otra persona necesitan tener más enseñanzas de Khalidi -o el equivalente moral producido por una generación de otras numerosas voces antisionistas que él ha ayudado a fomentar- metidas en sus cerebros es ridícula.

Los judíos deben unirse a la guerra contra woke

Durante demasiado tiempo, la mayoría de los estadounidenses no han sido conscientes del daño que están haciendo a la educación estadounidense quienes han abrazado las doctrinas woke y están librando una guerra contra el canon occidental y la historia estadounidense. Aunque algunos de nosotros llevamos años dando la voz de alarma al respecto, sólo después del atentado terrorista del 7 de octubre -y del aumento del antisemitismo estadounidense alimentado por estas falsas doctrinas, que incluían una creencia ciega en la distorsionada narrativa palestina sobre la ilegitimidad de Israel- la mayoría de los judíos y sus principales organizaciones han empezado a tomarse en serio la amenaza.

Lo que se necesita ahora no son más esfuerzos para difundir las ideas de Khalidi, sino una campaña global para refutarlas. Los judíos liberales estadounidenses temen el impacto de esta marea creciente de antisemitismo de izquierdas. Sin embargo, se aferran con lealtad a un Partido Demócrata que tolera y ayuda a generalizar las creencias de su base activista interseccional que odia a Israel. Aunque les cueste aceptarlo, la única manera de hacer retroceder la ola de odio judío posterior al 7 de octubre es apoyar los esfuerzos de la administración entrante de Trump para acabar con el DEI y castigar a las instituciones educativas que toleran esta lacra desfinanciándolas y despojándolas de su acreditación.

Así pues, aunque nadie debería perder el tiempo preocupándose por lo que lee Joe Biden, quienes se preocupan por la lucha por la civilización occidental y la supervivencia de Israel deberían prestar atención al hecho de que el libro de Khalidi sea tratado como una fuente autorizada de información sobre Oriente Medio. Hace tiempo que pasó el momento de tratar las narrativas del Orientalismo y la nakba como otra cosa que intentos fraudulentos de distorsionar la verdad.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate).

© JNS