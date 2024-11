Trump haría bien en lograr un cambio de régimen en Irán

21 de noviembre, 2024

• Los ataques del 7 de octubre de 2023, perpetrados contra Israel por los terroristas de Hamás apoyados por Irán, fueron el resultado directo de la capacidad de Teherán para financiar al movimiento terrorista con 100 millones de dólares al año, una operación que no habría sido posible sin la actitud indulgente de Biden hacia los ayatolás.

• Trump podría llegar a comprender que, lamentablemente, debido al compromiso profundo del régimen de Irán con la exportación de su versión del islam, tal como lo establece su constitución, no puede haber una paz duradera en el Medio Oriente sin un cambio de régimen, especialmente si Irán posee armas nucleares, sin mencionar la carrera armamentista global que seguiría a tal acontecimiento.

Ahora que Donald Trump aseguró su notable victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el apoyo al cambio de régimen en Irán podría convertirse pronto en una de las principales prioridades de su nueva Administración, después de asumir el cargo en enero.

El enfoque directo de Trump para enfrentar la influencia destructiva de los ayatolás en la región fue una de las características más definitorias de su primer mandato en la Casa Blanca.

Una de sus iniciativas más destacadas en política exterior fue la retirada del fallido acuerdo nuclear con Irán, firmado por el expresidente Barack Obama en 2015.

Al calificar el acuerdo como "defectuoso en su esencia", Trump declaró en 2018 que su Administración se retiraba unilateralmente del pacto, al mismo tiempo que imponía una política de "máxima presión" contra Teherán.

Trump también demostró durante su primer mandato que no temía una confrontación directa con Teherán. Su decisión de autorizar el asesinato de Qasem Soleimani, el principal terrorista que encabezaba la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en un ataque con drones en enero de 2020, asestó un golpe devastador a la infraestructura terrorista de Teherán.

Fue en gran parte gracias al enfoque inflexible de la primera Administración de Trump hacia Irán que Teherán se vio obligado a reducir sus actividades terroristas en la región, las cuales se limitaban principalmente a apoyar a los rebeldes hutíes en el conflicto yemení.

Solo después de que Joe Biden reemplazó a Trump en la Casa Blanca en 2021, Teherán revivió su red terrorista, un desarrollo que fue facilitado en gran medida por la política de apaciguamiento de Biden hacia Teherán, que permitió a los ayatolás recibir miles de millones de dólares en un intento fallido de la Administración Biden por revivir el acuerdo nuclear de Obama.

Lejos de persuadir a Teherán para que redujera sus actividades nucleares, que los oficiales de inteligencia occidentales creen están destinadas a producir armas nucleares (ya que no se necesita uranio enriquecido al 83,7% para fines de energía nuclear pacífica), Irán respondió a la generosidad de Biden intensificando sus actividades de enriquecimiento nuclear y, al mismo tiempo, fortaleciendo su red de organizaciones terroristas en la región, incluidos Hamás en Gaza y Hezbolá en Líbano.

Los ataques del 7 de octubre de 2023 llevados a cabo contra Israel por terroristas de Hamás respaldados por Irán, que resultaron en la muerte de 1.200 israelíes y otros 250 secuestrados, fueron el resultado directo de la capacidad de Teherán para financiar al movimiento terrorista con 100 millones de dólares al año, una operación que no habría sido posible sin la actitud indulgente de Biden hacia los ayatolás.

Hoy en día, gracias a la devastadora ofensiva militar israelí contra Hamás en Gaza y los terroristas respaldados por Irán en Líbano, la infraestructura terrorista de Irán está a punto de colapsar, lo que plantea preguntas sobre si el régimen iraní podrá sobrevivir a la crisis actual.

Aunque las primeras indicaciones de la Administración entrante de Trump muestran que el presidente electo no ve el cambio de régimen en Teherán como uno de sus principales objetivos, la amenaza existencial que enfrentan Irán y sus proxies, debido al implacable ataque militar de Israel, podría hacer que la eliminación de la despreciada tiranía islamista de Teherán sea una posibilidad real una vez que Trump asuma como el 47º presidente de Estados Unidos.

En Gaza, la infraestructura terrorista de Hamás yace en ruinas después de la ofensiva israelí de un año contra los arquitectos de los ataques del 7 de octubre. Mientras tanto, en Líbano, Hezbolá enfrenta un destino similar tras el lanzamiento de la masiva ofensiva militar israelí contra el grupo terrorista respaldado por Irán.

En una de sus primeras declaraciones importantes desde su nombramiento como nuevo ministro de Defensa de Israel, Israel Katz dijo que su país había derrotado a Hezbolá, y que eliminar a su líder Hassan Nasrallah había sido el logro culminante. "Ahora es nuestro trabajo continuar presionando para lograr los frutos de esa victoria", dijo Katz.

Además, la incapacidad de Irán para proteger a sus principales aliados terroristas en Gaza y Líbano refleja, además, la debilidad fundamental de Teherán, que quedó claramente expuesta cuando los aviones de guerra israelíes lanzaron su masivo asalto aéreo contra la República Islámica el mes pasado, destruyendo varias instalaciones militares clave iraníes.

Una señal clara de que el implacable ataque de Israel contra Irán y su infraestructura terrorista está pasando factura a los ayatolás es evidente en los informes recientes sobre una profunda división en Teherán entre los partidarios más duros del Líder Supremo Ayatolá Ali Khamenei y el enfoque más moderado del recién electo presidente del país, Masoud Pezeshkian.

Los desesperados intentos del régimen iraní por sobrevivir a la serie de desastres sufridos en el campo de batalla también se pueden ver en los esfuerzos de los ayatolás por reparar las relaciones con Arabia Saudita, su rival regional de larga data.

Tras el éxito de Trump al negociar los Acuerdos de Abraham hacia el final de su primer mandato, que vio a varios estados árabes líderes normalizar relaciones con Israel, se espera ampliamente que su nueva Administración quiera seguir una política similar para poner fin a las hostilidades en el Medio Oriente.

Aunque los partidarios de Trump han indicado hasta ahora que el presidente electo no busca un cambio de régimen en Teherán, la debilidad inherente dentro del régimen iraní sugiere que tal resultado podría ser fácilmente alcanzable una vez que Trump regrese a la Casa Blanca.

Brian Hook, el enviado especial de Donald Trump para Irán durante su primer mandato, afirma que su exjefe "no tiene interés en un cambio de régimen" en Teherán, sino que está enfocado en aislar y debilitar a la República Islámica, y que el plan de paz de la Administración, conocido como "el trato del siglo", para el conflicto de Israel con los palestinos probablemente volverá a estar sobre la mesa una vez que Trump regrese a la Casa Blanca en enero.

"El presidente Trump entiende que el principal motor de la inestabilidad en el Medio Oriente actual es el régimen iraní", dijo Hook.

Es posible que Trump no esté pensando en un cambio de régimen en Irán mientras se prepara para asumir el cargo, pero podría convertirse en una opción que simplemente no podrá ignorar si el colapso dramático en la suerte de la República Islámica significa que su supervivencia ya no puede ser garantizada.

Trump también podría llegar a ver que, lamentablemente, debido al compromiso profundamente arraigado del régimen de Irán en exportar su marca de Islam, tal como está consagrado en su constitución, no puede haber una paz real a largo plazo en el Medio Oriente sin un cambio de régimen, especialmente si Irán posee armas nucleares, sin mencionar la carrera armamentista global que seguiría a tal evento.

Con Coughlin es editor de Defensa y Asuntos Exteriores de The Telegraph y un distinguido investigador en el Gatestone Institute.

© Gatestone Institute