Trump: Israel será el "líder" en un ataque militar contra Irán

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 10 de abril, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que la opción militar sigue sobre la mesa si Irán no logra un acuerdo con Washington sobre su programa nuclear en las próximas conversaciones, y que Israel estaría "muy involucrado".

En respuesta a la petición de un reportero para que aclarara su declaración del lunes pasado de que "Irán estaría en gran peligro" si no llegaba a un acuerdo, el presidente sostuvo que "absolutamente" se refería a una acción militar, "si es necesario".

"Con Irán, si se requiere acción militar, habrá acción militar. Israel, obviamente, estará muy involucrado en eso y será el líder en eso", agregó.

El lunes pasado, Trump manifestó: "Creo que todo el mundo está de acuerdo en que alcanzar un acuerdo sería preferible a hacer lo obvio, y lo obvio no es algo en lo que quiero estar involucrado".

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, confirmó este martes que su Gobierno iniciaría conversaciones de alto nivel con Estados Unidos.

El presidente, sin embargo, señaló este miércoles que no permitiría que las conversaciones se alargaran. "Tenemos un poco de tiempo, pero no mucho", indicó.

A la pregunta de cuándo interrumpiría las conversaciones, el presidente respondió: "Realmente no puedo ser específico. Pero... cuando empiezas las conversaciones sabes si van bien o no. Y diría que la conclusión [de las negociaciones] sería cuando piense que no van bien".

Sus comentarios coinciden con los del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que se reunió este lunes con el presidente en Washington.

"Estamos de acuerdo en que Irán no tendrá armas nucleares. Esto puede lograrse mediante un acuerdo, pero solo si este acuerdo es al estilo libio: entran, destruyen las instalaciones, desmantelan todo el equipo bajo supervisión estadounidense y ejecutado por Estados Unidos; esto sería bueno", dijo Netanyahu.

"La segunda posibilidad -que no se dará- es que alarguen las conversaciones, y entonces está la opción militar. Todo el mundo lo entiende. Lo hemos hablado largo y tendido", añadió.

Tanto Estados Unidos como Israel están de acuerdo en que Irán no puede tener armas nucleares, un punto en el que Trump insistió varias veces este miércoles.

"Quiero que prosperen. Quiero que Irán sea grande. Lo único que no pueden tener es un arma nuclear. Ellos lo entienden", afirmó.

