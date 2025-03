Traición: el silencio de Lipstadt sobre el fracaso de la Administración Biden en materia de antisemitismo

6 de marzo, 2025

Resulta que lo que más necesitaba el país era un enviado del antisemitismo a Estados Unidos y no al resto del mundo. Y cuando la plaga del odio a los judíos surgió en las calles de las ciudades estadounidenses y en los campus universitarios, lo que también se necesitaba era que ese enviado no se quedara en silencio mientras la Administración a la que servía optaba por ser neutral sobre el tema por razones partidistas.

Lamentablemente, ese fracaso constituirá una parte importante del legado de Deborah Lipstadt.

Lipstadt es una eminente historiadora judía cuyo trabajo pionero sobre la negación del Holocausto le valió la aclamación en su campo. También dio lugar a un importante caso judicial en Gran Bretaña en el que el negacionista del Holocausto David Irving la demandó sin éxito por difamación, un calvario que no solo inspiró su propio libro sobre el tema, sino también la película de 2015 Denial (ella fue interpretada por la actriz judía Rachel Weisz).

Merece ser recordada por su erudición y por escribir algunos libros excelentes, como Beyond Belief: The American Press and the Coming of the Holocaust, 1933-1945, de 1985; Denying of the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory, de 1993; así como History on Trial: My Day in Court With a Holocaust Denier, de 2005.

Sin embargo, no debe pasarse por alto su reciente reconocimiento del fracaso de la Administración Biden a la hora de responder adecuadamente a la explosión del antisemitismo bajo su mandato.

Denunciando a Columbia



Era sólo una frase de un artículo que escribió recientemente en The Free Press dedicado a explicar por qué rechazó una oferta para enseñar en la Universidad de Columbia. Pero al hacerlo, enterró lo que debería haber sido el titular.

En él, denuncia a fondo la incapacidad de Columbia para hacer frente al estallido de manifestaciones antisemitas pro-Hamás en su campus. Hizo bien en rechazar la oferta. Las tres razones que expuso para tomar esa decisión sirven de reproche no sólo a Columbia sino a todos los demás colegios y universidades que han tolerado e incluso fomentado el odio a los judíos que se ha convertido en algo habitual en el mundo académico en los últimos años, especialmente desde el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023.

Señaló que no estaba convencida de que la universidad se tomara en serio la cuestión y que si ella -una de las principales autoridades del país en materia de odio a los judíos- enseñara allí, su llegada se utilizaría "para dar cobertura a una situación completamente inaceptable". Y lo que es igual de importante, no creía que "estuviera segura o que pudiera enseñar allí".

Esto se puso de manifiesto no solo por la forma en que la escuela hizo frente al acoso antisemita de estudiantes y profesores, así como a las ocupaciones de partes del campus y edificios durante el apogeo del activismo pro-Hamás durante el curso 2023-24. También quedó demostrada por su débil respuesta a los sucesos de la semana pasada, en los que un grupo probablemente compuesto por estudiantes, empleados y activistas externos tomó una biblioteca haciendo huir a quienes deseaban estudiar.

La conclusión de su artículo era un resumen elocuente de la situación actual, no sólo en Columbia, sino en todo el sistema educativo estadounidense:

"En demasiados campus universitarios, los reclusos -entre los que se pueden incluir administradores, estudiantes perturbadores y agitadores de fuera del campus, así como miembros del profesorado- dirigen el manicomio. Están convirtiendo las universidades en parodias de la verdadera investigación académica. Nos encontramos en un punto de crisis. A menos que esta situación se aborde de forma contundente e inequívoca, una de las grandes instituciones de Estados Unidos, su sistema de educación superior, podría derrumbarse".

Desgraciadamente, no terminó ahí, sino que añadió lo siguiente:

"Hay muchos en este país -incluidos los que ocupan importantes puestos de poder- que estarían encantados de que eso ocurriera. El fracaso a la hora de enfrentarse a los perturbadores que están impidiendo que otros estudiantes aprendan da a los opositores de la educación superior las mismas herramientas que necesitan."

Preocupada por Trump



No hace falta tener un doctorado para saber de quién está hablando, aunque le falta valor para decirlo abiertamente. Los "opositores a la educación superior" a los que se refiere son obviamente el presidente Donald Trump y sus designados, que están dispuestos a castigar severamente a las escuelas que se han comportado de esta manera.

La Administración Trump está tratando de responsabilizar a las instituciones educativas por su tolerancia del antisemitismo, que tiene sus raíces en su adopción de ideologías tóxicas de izquierda como la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el catecismo woke de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Está claro que el presidente habla en serio cuando declara que no se limitará a deportar a los estudiantes extranjeros que participen en este tipo de actividades. También está dispuesto a despojarlos de su financiación federal si persisten en abrazar estos conceptos divisivos y racistas que han desempeñado un papel decisivo en hacer que los judíos, como Lipstadt y sus alumnos, se sientan inseguros. Pero la profesora parece igual de preocupada por el hecho de que la multitud pro-Hamás esté proporcionando a Trump una justificación para una acción que podría acabar con el dominio de la izquierda sobre la educación superior estadounidense.

Y eso nos lleva de nuevo a esa línea de su artículo que es más importante que el resto.

El "silencio" de la Administración



En él, hablaba de cómo después del 7 de Octubre, mientras ella estaba en el Departamento de Estado, el antisemitismo se convirtió en un problema tan grande en Estados Unidos como lo era en el extranjero. Señaló que su jefe, el presidente Joe Biden, "sí condenó la violencia, a menudo de forma inequívoca". Luego añadió que también hubo "demasiados momentos que fueron recibidos con silencio".

Eso es quedarse corto.

Biden y su futura sucesora, la vicepresidenta Kamala Harris, se pasaron los 15 meses posteriores al 7 de Octubre hablando por los dos lados de la boca sobre la guerra de Hamás contra Israel y el antisemitismo estadounidense. Bajo la presión del ala izquierda del Partido Demócrata -donde la hostilidad hacia Israel, el sionismo y los judíos se ha convertido en endémica- ambos hicieron todo lo posible para tratar de parecer simpáticos a los palestinos que buscan la destrucción de Israel y a sus partidarios estadounidenses.

Una y otra vez, Biden y Harris trataron de posicionarse como contrarios a Hamás, pero al mismo tiempo, tratando a los antisemitas del campus como "gente muy buena" de la misma manera que Trump fue falsamente acusado de decir lo mismo sobre los neo-nazis que marcharon en Charlottesville, Virginia, en el verano de 2017.

Su incapacidad para adoptar una postura clara sobre el tema al que ella había dedicado el trabajo de su vida puso a Lipstadt en una posición difícil. Aunque ella dice que "se le prohibió involucrarse en asuntos domésticos" debido a sus deberes como embajadora, eso es una evasiva. Como persona de contacto del Gobierno en materia de antisemitismo, la comunidad judía, así como todo el país, esperaban que Lipstadt dijera algo sobre una crisis directamente relacionada con sus responsabilidades oficiales.

No sabemos -y Lipstadt no lo dice- si intentó persuadir en privado a Biden y Harris para que hicieran lo correcto y dejaran de equivocarse sobre lo que estaba ocurriendo mientras aumentaba el odio a los judíos. Pero lo que sí sabemos es que eso la llevó a guardar silencio sobre una cuestión en la que podría haber contribuido a dar forma al debate de una manera que podría haber tenido un grave impacto en la Administración y en el país.

Si pensaba que no podía hablar mientras trabajaba en el Departamento de Estado, debería haber dimitido y haber utilizado su prestigio como historiadora y el hecho de que apoyaba a Biden para cambiar el debate en los círculos izquierdistas en un momento en que el antisemitismo se estaba generalizando en las instituciones de élite y en los medios de comunicación que se inclinaban a la izquierda.

¿Por qué no lo hizo?

Tal vez realmente pensó que su papel como enviada contra el antisemitismo estaba marcando la diferencia. Nos gustaría pensar que fue así, pero incluso según su propio relato en una reunión informativa de despedida en el Departamento de Estado, estaba claro que no había logrado gran cosa. Se jactó de haber ayudado a redactar directrices políticas sobre antisemitismo para un marco "no vinculante" del Departamento de Estado. También asistió a muchas conferencias diplomáticas por todo el mundo, justificando sus viajes afirmando que su "presencia" en diversos actos era "algo importante".

No dudo de que tuviera buenas intenciones y de que pudiera haber hecho algún bien. Pero fuera lo que fuera lo que hubiera hecho en lo que es, a pesar de su importante título, un puesto diplomático de perfil más bien bajo, hizo poco para detener la creciente ola de antisemitismo que se extiende por todo el mundo y nada en absoluto sobre lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos.

Ahora es obvio que lo mejor que podía haber hecho era dimitir en un momento en el que ello habría puesto el tema en el candelero y quizá habría avergonzado a Biden y Harris para que adoptaran una postura clara.

Difamar a los republicanos



Que no lo hiciera no es ninguna sorpresa, teniendo en cuenta lo duro que trabajó para conseguir un trabajo que significa que se referirán a ella como "embajadora Lipstadt" durante el resto de su vida, en lugar de como una simple profesora.

La competencia por puestos con ese tipo de títulos es siempre feroz en cualquier Administración y eso fue ciertamente cierto para el que Lipstadt consiguió cuando Biden la nombró para el cargo en 2021. Entre los que competían por el puesto estaba Abe Foxman, el antiguo jefe de la Liga Antidifamación. Para conseguirlo, abandonaron sus antiguas posturas como figuras apartidistas y arrimaron el hombro para ayudar a los demócratas a derrotar a Trump en 2020.

Ambos habían denunciado durante mucho tiempo las analogías nazis como inapropiadas y el lenguaje que disminuía la importancia y la naturaleza única del Holocausto. Sin embargo, respaldaron un espurio anuncio de campaña producido por el Consejo Demócrata Judío que comparaba a Trump y a los republicanos con los nazis, a pesar de que grupos progresistas como la ADL y el Comité Judío Estadounidense lo denunciaron. No sólo estaba mal, sino que era un ejemplo deprimente de lo que la gente decente hace para asegurarse un trabajo o un honor que quieren añadir a su currículum.

A continuación, Lipstadt colaboró en un artículo de opinión en The Washington Post en el que comparaba a los que planteaban dudas sobre el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 con los negacionistas del Holocausto y luego acusó al senador Ron Johnson (republicano de Wisconsin) de ser un supremacista blanco por comparar los disturbios del Capitolio de EEUU del 6 de enero de 2021 con los disturbios de Black Lives Matter del verano anterior.

Esto pudo haberle asegurado el nombramiento, pero también le causó problemas, ya que el cargo había sido elevado, por primera vez, a la categoría de embajador y, por tanto, requería la confirmación del Senado. Los republicanos del Senado, comprensiblemente irritados por el desprestigio partidista de una de sus colegas, frenaron su nombramiento y no fue confirmada hasta marzo del año siguiente, después de que finalmente pidiera disculpas a Johnson.

Si estaba dispuesta a caer tan bajo para conseguir ese trabajo, había pocas posibilidades de que abandonara un puesto que ella -y la mayoría de los demás observadores- probablemente consideraban tanto una recompensa por sus logros pasados como cualquier otra cosa.

Las raíces despiertas del odio a los judíos



Aunque se ganará algunos aplausos por su negativa a considerar la posibilidad de trabajar en Columbia, el hecho de que termine su carrera allí o en la Universidad Emory de Atlanta, donde enseñó durante 28 años antes de marcharse para ocupar el puesto en el Departamento de Estado, no interesa a nadie más que a ella misma.

Que ahora utilice su influencia como historiadora y exembajadora para denunciar el antisemitismo universitario es digno de elogio. Pero su advertencia codificada a la multitud pro-Hamás de que están ayudando a Trump a dar un golpe muy necesario a un sistema de educación superior que se ha visto fatalmente comprometido por su rendición a la ideología woke no sólo disminuye el impacto de su condena, también demuestra que no entiende realmente la cuestión del antisemitismo universitario o lo que está en juego en esta batalla.

Contrariamente a Lipstadt, el problema del antisemitismo en la educación superior estadounidense no es solo una función de los administradores y presidentes de universidades sin carácter que han sido intimidados por los manifestantes y/o los han permitido.

Es el hecho de que sus instituciones han sido tomadas en gran parte por ideólogos intolerantes que han convertido sus tóxicos mitos izquierdistas en una nueva ortodoxia de la que no se tolera la disidencia. A menos que y hasta que la influencia tóxica de la DEI, la teoría del colonialismo de poblamiento y la teoría crítica de la raza sean expulsadas de la academia, el sistema se derrumbará. Más aún, y en contra de sus advertencias, merecerán implosionar y, con el tiempo, ser sustituidas por escuelas que hayan vuelto a una devoción por el canon occidental, y por los valores y creencias que crearon la república estadounidense.

Necesitábamos que Lipstadt hablara claro cuando optó por el silencio, y la necesitamos ahora para que se ponga -como ha hecho Trump- del lado de quienes trabajan para atajar la raíz del antisemitismo. Por desgracia, antes, durante y ahora después de su servicio en el Departamento de Estado, es demasiado partidista para hacerlo. Aunque merecerá ser recordada por su distinguida erudición sobre el Holocausto y su valentía al enfrentarse a Irving, al permitir en lugar de enfrentarse a los fracasos de Biden y Harris tras el 7 de Octubre, falló a la comunidad judía y a la causa por la que tanto había luchado.

©️JNS