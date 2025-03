La disputa Trump-Zelensky no es una advertencia a Israel

4 de marzo, 2025

Fue, como dijo el presidente Donald Trump, "buena televisión". Pero la bronca en la Casa Blanca la semana pasada entre Trump, el vicepresidente JD Vance y el presidente ucraniano Volodímir Zelensky fue un desastre para Ucrania. La disputa, que se basó en la oposición claramente declarada del mandatario europeo a la iniciativa de paz de Trump con Rusia en cualesquiera términos que no fueran los que trataban la guerra como un acto directo de agresión por parte de Moscú que debía ser castigado en lugar de solucionado mediante un compromiso, tuvo graves consecuencias.

Tres días después de la conferencia de prensa conjunta, que había empezado de forma amistosa pero que a mitad del tenso evento de 50 minutos se volvió airada, la Administración hizo saber que suspendía la ayuda militar a Kiev. El entendimiento era que la paralización de los envíos se mantendría hasta que Zelensky diera marcha atrás y entregara a Trump lo que creía tener cuando aceptó recibir al ucraniano: su compromiso con las negociaciones de paz.

Dada la dependencia de Ucrania del flujo constante de armas y municiones estadounidenses para mantener lo que se ha convertido en un estancamiento al estilo de la Primera Guerra Mundial con Rusia, este es un acontecimiento devastador para el gobierno de Zelensky. El ucraniano no solo no compensó a Trump en los días posteriores a la disputa, sino que redobló su insistencia en que había tenido razón. Se regodeó en la adulación que su desafío a Washington le había granjeado entre demócratas y europeos que, entre otras cosas, le agasajaron con una reunión privada aunque muy publicitada con el rey Carlos III de Gran Bretaña.

Pero si su país quiere sobrevivir a largo plazo, Zelensky, que se ha pasado los últimos tres años siendo tratado no tanto como una superestrella internacional sino como la segunda venida de Winston Churchill, tendrá finalmente que comer cuervo y plegarse a las exigencias de Trump.

Mientras el debate sobre la culpa de este giro de los acontecimientos no ha hecho más que empezar en Estados Unidos, la pregunta que se hacen ahora algunos no es tanto sobre el futuro de Ucrania como sobre lo que esto podría significar para otros países dependientes del apoyo estadounidense, como Israel.

La respuesta que llega de algunos partidarios del Estado judío es que se trata de una advertencia a Jerusalén. El argumento es que si Trump y Vance pueden, como lo han descrito los medios izquierdistas corporativos, maltratar a un heroico líder independiente como Zelensky, lo mismo puede ocurrirle a un primer ministro israelí. Y lo que es igual de importante, afirman que la disposición de Trump a negociar una paz de compromiso entre Rusia y Ucrania es un indicio de que podría traicionar a Israel.

¿Razón para desconfiar de Trump?



La acusación es que la determinación de Trump de poner fin a la guerra con un acuerdo que no castigue al presidente ruso Vladímir Putin y le obligue a entregar cualquier territorio que haya tomado de Ucrania no es sólo apaciguar a Moscú, sino darle una victoria. Y si "recompensara" a Putin, podría hacer lo mismo con respecto a Irán, Hamas, Hezbolá y otros enemigos terroristas islamistas que buscan la destrucción de Israel y el genocidio de su pueblo.

Como hipótesis, esta es impresionante en su alcance y en la forma en que contradice el historial de Trump como presidente. Pero tiene sentido no solo para la considerable porción del público estadounidense que odia a Trump y está dispuesta a verlo como otro Adolf Hitler. También encaja en la visión del mundo de muchos observadores, por lo demás sobrios, que realmente creen que la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia está vinculada a la guerra que la alianza rojo/verde de izquierdistas e islamistas está librando contra el Estado judío.

Piensan que si no se apoya a Ucrania en su búsqueda de la "victoria" sobre Rusia, entonces también Israel acabará siendo abandonado por Occidente.

Pero se equivocan al respecto, y no sólo porque la narrativa aceptada por los principales medios de comunicación sobre la paliza de la Casa Blanca, en la que Trump y Vance son los villanos, y Zelensky su inocente aunque heroica víctima, es profundamente engañosa. Se equivocan porque los dos conflictos no están conectados ni son en modo alguno análogos, aparte de que Ucrania e Israel sean dos países en guerra y necesiten apoyo estadounidense.

También se equivocan porque la acusación subyacente sobre Trump trabajando en nombre de Putin en lugar de, como él ha declarado, la creencia de que poner fin a esta guerra es en el mejor interés de los Estados Unidos y el mundo está arraigada en una teoría de conspiración partidista desacreditada.

Pero sobre todo se equivocan porque Israel ya ha sido objeto de un trato similar por parte de anteriores presidentes, ninguno de los cuales se llamaba Donald Trump ni igualaba su claro compromiso con la seguridad y los derechos del Estado judío.

Trato duro



Trump y Vance empezaron a tratar con rudeza a Zelensky en cuanto empezó a utilizar la rueda de prensa para debatir posiciones políticas. El líder ucraniano está acostumbrado a que se le muestre una extraordinaria deferencia, como lo hizo la Administración Biden. No está acostumbrado a sentarse en silencio y escuchar otras posiciones sobre la guerra diferentes de su postura dura sin atacarlas. En este caso, no pudo contenerse y empezó a sermonear a Trump y Vance. Ellos no solo no estaban dispuestos a aguantarlo, sino que estaban preparados para decirle a Zelensky que estaba equivocado y, más aún, que "no tenía las cartas" en esta negociación para regañar a su único aliado superpotencia.

Es posible que esto se debiera, al menos en parte, a la forma en que los demócratas le incitaron a desafiar a Trump.

Zelensky había demostrado sus preferencias partidistas durante las elecciones de 2024 apareciendo con el gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, en una planta de municiones en lo que parecía a todos los efectos una aparición de campaña para el esfuerzo de la exvicepresidente Kamala Harris por derrotar a Trump. Aunque Zelensky y sus defensores afirmaron que se trataba de una aparición no partidista, los republicanos no lo consideraron así en ese momento ni desde entonces. También se produjo solo unos días después de que el presidente ucraniano denunciara a Vance como "demasiado radical" para ser vicepresidente en una entrevista publicada en The New Yorker. En el pasado, los demócratas han acusado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de tomar partido contra ellos, pero nunca hizo nada ni remotamente parecido a las descaradas acciones de Zelensky.

También se reunió con un grupo de congresistas demócratas solo unas horas antes de su reunión de la semana pasada con Trump y Vance. Después, el senador Chris Murphy (demócrata de Connecticut) publicó en X que estaban de acuerdo con el líder ucraniano en oponerse a la posición de Trump sobre las conversaciones con Moscú, algo que los republicanos ven como una indicación de que Zelensky parece más interesado en jugar con los que ya le apoyan en la "resistencia" anti-Trump que en trabajar con la Administración.

Aun así, si se hubiera callado, habría conseguido lo que vino a conseguir a Washington. Eso incluía la firma de un acuerdo de explotación de minerales con Estados Unidos que habría dado a Kiev unos ingresos muy necesarios y también habría establecido lazos económicos entre los dos países que podrían ser tanto o más valiosos que hablar de garantías de seguridad. Antes del estallido, Trump también había indicado en repetidas ocasiones que el flujo de armas a Ucrania continuaría.

Fue suficiente para convencer a algunos de la derecha que son partidarios acérrimos de Ucrania, como el senador Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur) y el columnista del Washington Post Marc Thiessen, de que Zelensky había cometido una mala práctica diplomática y debía disculparse o ser sustituido. El hecho de que Ucrania los haya perdido es un indicio de hasta qué punto el líder ucraniano había cometido una metedura de pata.

No vincular los dos conflictos



Sin embargo, la idea de que se trata de una lección objetiva para Israel es, en el mejor de los casos, una exageración y, en el peor, una distorsión de la verdad.

La comparación entre la invasión rusa de Ucrania y los ataques terroristas palestinos liderados por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 es superficialmente correcta. Ambas fueron invasiones criminales. Pero a diferencia de Ucrania, Israel no está inmerso en una guerra con una potencia nuclear soberana que una vez fue dueña de todo su territorio. La pretensión rusa de devolver a Ucrania a su antiguo estatus de Estado vasallo de Moscú es profundamente errónea, ya que pretende negar a su pueblo el derecho a la autodeterminación. Pero la larga disputa entre ambos países no se parece ni remotamente a la campaña antisemita para erradicar el Estado judío y, como pretenden Hamás y sus aliados, cometer el genocidio de su pueblo.

Incluso si se simpatiza con los ucranianos, como hacen muchos estadounidenses, los dos conflictos no están vinculados, excepto en la imaginación de quienes han tratado de fusionar las dos causas para obtener más apoyo para las masivas asignaciones de ayuda de cientos de miles de millones de dólares a Ucrania vinculándolas, como hizo Biden, al paquete de ayuda a Israel, más popular pero mucho menor.

En cuanto a que Israel necesita doblegarse ante Trump, es cierto; sin embargo, tampoco es nada nuevo para los líderes del Estado judío.

Las amenazas de Washington a Israel



Netanyahu entiende que necesita mantenerse en el lado bueno de Trump. Eso fue igualmente cierto para los otros presidentes con los que ha tenido que tratar, como Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden.

Los presidentes estadounidenses han recurrido a amenazas de recortes o supresiones de ayudas antes de que Trump llegara al poder. Ocurrió en 1976, cuando el presidente Gerald Ford intentaba obligar al primer ministro Isaac Rabin a ajustarse a los dictados estadounidenses. Incluso un partidario tan firme de Israel como el presidente Ronald Reagan suspendió las conversaciones sobre una alianza estratégica y la venta de armas debido a la anexión de los Altos del Golán por parte del primer ministro Menachem Begin en 1981 (una postura que finalmente fue reivindicada por el reconocimiento de la anexión por parte de Trump).

Solo en la última década, Obama no dudó en aplicar políticas que Israel consideraba que socavaban su seguridad, si no su existencia, como su apaciguamiento de Irán y el acuerdo nuclear de 2015 que Washington hizo con la nación canalla. A ello se sumó la exigencia de Obama de que cualquier paz con los palestinos debía basarse en la retirada israelí de las líneas de alto el fuego de 1967. Eso fue algo que Netanyahu rechazó a la cara en una reunión igualmente tensa en la Casa Blanca, que suscitó tanto o más enfado entre los demócratas, que insistieron en que el primer ministro había insultado a Obama entonces y después cuando se dirigió al Congreso y le instó a rechazar el acuerdo con Teherán.

Bajo el mandato de Biden, Netanyahu fue -a diferencia del esfuerzo bélico de Zelensky- el segundo en discordia respecto a la lucha de Israel contra Hamás. La Administración anterior amenazó con cortar la ayuda si se perseguía a los terroristas con demasiado vigor o en sus bastiones como los de Rafah. Por si fuera poco, Biden ralentizó entregas de armas tan vitales para Israel como lo fueron para ellos las de Ucrania.

Netanyahu ha aprendido a morderse la lengua y a abstenerse de criticar a los presidentes estadounidenses incluso cuando está justificado. También sabe que hay momentos en los que debe hablar por el bien de su país. Cuando lo ha hecho, es consciente de que su posición cuenta con el apoyo de la mayoría de los estadounidenses. No es el caso de Zelensky.

Lo que teme Israel



Israel no necesita lecciones sobre cómo tratar con una Casa Blanca hostil o dispuesta a chantajear a Jerusalén para salirse con la suya.

Pero es el colmo de la desfachatez que los detractores de Trump digan que podría hacer lo mismo con Israel, ya que ha revertido cada una de las políticas antiisraelíes de sus predecesores, desde la entrega de armas hasta el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén.

Es posible que Israel tema volver a un periodo en el que Estados Unidos podría utilizar su influencia para perjudicar sus intereses. No es algo que esperen de Trump, sino de un futuro presidente demócrata que lidere un partido cada vez más hostil a Israel y al sionismo. Si eso ocurre, no será porque Trump haya sentado un precedente.

Es cierto que la mayoría de los demócratas ven la causa ucraniana como justa porque la identifican con la destitución de Trump y la oposición a sus objetivos de política exterior. Y un número cada vez menor (como demuestra la postura de Graham) de congresistas republicanos respalda a Ucrania porque exageran la amenaza para Europa y el mundo de una Rusia que es una sombra de la potencia que era antes de la caída del Muro de Berlín.

Además, una encuesta reciente mostró que más estadounidenses respaldan la posición de Trump sobre Ucrania que los que se oponen.

La guerra ahora no es tanto por la independencia de Ucrania como por la propiedad de Crimea y el Donbás. Y no está nada claro que la mayoría de los estadounidenses piensen que esa cuestión refleja un interés vital de Estados Unidos, y mucho menos uno que debería obligarles a enviar más ayuda a Ucrania en los últimos tres años que la que Israel ha recibido en décadas.

Intereses estadounidenses



A menos de dos meses de su toma de posesión, no hay forma de saber si el segundo mandato de Trump será considerado finalmente un éxito. Pero si fracasa, no será porque Trump haya sido insuficientemente adorador en su actitud hacia Zelensky o porque se haya negado a seguir enviando cantidades récord de ayuda a Ucrania.

El deseo de Trump de poner fin a la guerra en Ucrania descansa en el interés estratégico estadounidense de poner fin a una guerra imposible de ganar, así como en tratar de desvincular a los rusos del verdadero rival geoestratégico de Occidente en el siglo XXI: China. También es consciente, como no lo son algunos en ambos partidos, de que Rusia es una sombra de lo que fue. Es evidente la necesidad de evitar enfrentamientos nucleares con Moscú, algo que Zelensky no parece temer. Pero aparte de eso -y en contra del intento del ucraniano de dar lecciones a Trump y Vance- el régimen en bancarrota de Putin no es la misma amenaza para Occidente o Estados Unidos que antaño.

La Administración puede estar adoptando un enfoque transaccional de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ello se debe a que, no sin razón, considera que tiene poco que ver con los intereses o valores estadounidenses, ya que tanto Trump como Vance son conscientes de que Ucrania no es la democracia jeffersoniana que sus partidarios hacen creer que debería ser. Si ven a Israel de otra manera, es porque entienden que Israel realmente comparte los valores estadounidenses y su existencia en Oriente Medio es un activo estratégico en esa región más que un problema que hay que resolver.

Se puede creer en el derecho de Ucrania a la independencia e incluso desearle lo mejor sin sucumbir a algunos de los mitos sobre la importancia histórica de Zelensky o que la guerra de su país para volver a sus fronteras de 2014 tenga mucho que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos. Sobre todo, los partidarios de Ucrania deben dejar a Israel fuera de esta discusión entre Trump y Zelensky. El Estado judío tiene suficientes enemigos en el mundo ahora mismo, pero al menos puede consolarse con que Estados Unidos está firmemente de su lado.

© JNS