Publicado por Santiago Ospital 14 de abril, 2025

Nikita Casap, de 17 años, enfrenta cargos por asesinar a sus padres como parte de un plan para derrocar al Gobierno. En documentos hallados por las autoridades, el joven de Waukesha, Wisconsin, decía querer matar a Donald Trump como puntapié de una revolución que "salve a la raza blanca" de políticos "controlados por los judíos".

Su madre, Tatiana Casap (35), y su padrastro, Donald Mayer (51), fueron encontrados muertos en su casa por el departamento de policía local que respondió a una llamada de "control de bienestar". Ambos tenían heridas de bala y estaban cubiertos con mantas. Habrían muerto el 11 de febrero. Fueron encontrados dos semanas más tarde, Casap hijo fue arrestado días después.

"El asesinato de sus padres parecía ser un esfuerzo para obtener los medios financieros y la autonomía necesaria para llevar a cabo su plan", sostuvo un agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en una declaración jurada para solicitar registrar dispositivos electrónicos del sospechoso primero recogida por el medio local WISN.

"Deshacerse" de Trump y "tal vez" de JD Vance

El agente adelantó contenido del celular de Casap, detallando conversaciones con presuntos colaboradores, algunas en ruso. "Es interesante como le dije a mi mejor amiga que sigo las enseñanzas de O9A y todo eso y ella estaba muy tranquila al respecto", parece haber escrito en un chat bajo el alias "Awoken (Despierto)". "O9A" son las siglas de "The Order of Nine Angles" (La Orden de los Nueve Ángulos), descrito desde la agencia como una red violenta de individuos con ideología neonazi y anarquista.

"Está claro que los judíos controlan todos los países blancos, y está claro que promueven el genocidio y la degeneración de los blancos", habría redactado también en lo que las autoridades describen como un posible manifiesto a ser distribuido tras un atentado contra Trump. "Para que la raza blanca sobreviva, es necesario acelerar el colapso de los países. Los Gobiernos ocupados por los judíos deben caer. La raza blanca no puede sobrevivir a menos que América se derrumbe".

¿Por qué Trump? "Deshacerse del presidente y tal vez el vicepresidente está garantizado que traerá un poco de caos. Y no solo eso, sino que llevará al público la idea de que los asesinatos y la aceleración del colapso son cosas posibles". Además de llamar a copiar sus actos -"Los políticos y multimillonarios judíos tienen nombres y direcciones. Averigua cuales son y mátalos"-, el detenido pide a quienes "no son capaces de cometer estos actos" que se preparen para integrar la "red" que tomará el lugar de Estados Unidos tras su colapso.

El material compartido por el FBI también revela investigaciones sobre cómo hacer bombas, la intención de escapar a Ucrania y declaraciones de admiración por Adolf Hitler: "Lejos han quedado los días en que podíamos votar a un Hitler para que nos salvara".

La información disponible de momento indica que habría pagado un dron y explosivos "para ser utilizado como un arma de destrucción masiva para cometer un ataque". Así como que compró un arma con la que habría ejecutado el parricidio.

Casap comparecerá a la corte a inicios de mayo para la lectura de cargos. Oirá al menos nueve por delitos graves. Según las autoridades locales, aquellos incluyen dos de "homicidio intencionado en primer grado", dos por "esconder un cadáver" y uno más por "robo de bienes de más de 10.000 dólares".