Terroristas de Hamás en Gaza Said Khatib / AFP

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 13 de febrero, 2025

El senador republicano Ted Cruz (Texas) acusó el lunes a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) de proporcionar "vasta y secreta" financiación a Hamás tras las nuevas revelaciones sobre las prácticas de USAID frente a Israel y los palestinos.

En la red social X, Cruz acompañó su alegación con un enlace a una exposición publicada el lunes por The Washington Free Beacon que detallaba casos de presunta financiación por parte de USAID a Hamás y entidades afiliadas al terrorismo y el historial del lobby hostil de la agencia contra el Estado judío.

"La historia completa de la financiación de Hamás es vasta, y gran parte de ella se hizo en secreto", escribió Cruz. "Antes y después del 7 de Octubre, [2023], USAID hizo fluir incontables cientos de millones de dólares hacia Hamás que le permitieron lanzar el ataque y seguir luchando contra Israel después. Mintieron sobre la naturaleza de esa ayuda en bases de datos públicas, se negaron a revelar qué grupos recibían el dinero y entregaron decenas de millones en efectivo estadounidense para que se distribuyeran sin supervisión estadounidense", indicó el senador.

Internamente, añadió Cruz, USAID "admitió que la ayuda beneficiaría a Hamás, e incluso se eximió de las leyes antiterroristas, pero en público emitió desmentidos".

La exposición hacía referencia a un informe publicado el mes pasado por NGO Monitor, un organismo de control con sede en Jerusalén, que mostraba una financiación en 2023 por valor de 9 millones de dólares por parte de USAID a Mercy Corps, una organización exenta de impuestos 501(c)(3) registrada en Estados Unidos. Esta agrupación trabajó para distribuir el dinero entre los hogares de Gaza con la ayuda del Ministerio de Desarrollo Social, controlado por Hamás, según documentos de la ONU revelados en el informe.

USAID ha destinado 36,7 millones de dólares a proyectos de Mercy Corps en Judea y Samaria (Ribera Occidental) y Gaza desde 2021, más allá del proyecto de 9 millones de dólares en 2022, mostró el informe.

Mercy Corps no respondió a una solicitud de comentarios de JNS sobre esta información. USAID siempre ha mantenido que examina a los beneficiarios para asegurarse de que los fondos de los contribuyentes no se utilizan indebidamente. USAID no respondió al cierre de esta edición a una petición de JNS para comentar el informe de NGO Monitor.

"Llevamos años diciendo que hay problemas fundamentales en USAID que requieren un mayor escrutinio", dijo a JNS Yona Schiffmiller, directora de investigación de NGO Monitor. "Como se ve en el documento de Mercy Corps, existe una amenaza de desvío de la ayuda", manifestó. "Creo que ciertamente hay voluntad política [para llevar a cabo este escrutinio]", agregó.

En las últimas semanas, la Administración Trump congeló la financiación de USAID a terceros mientras el Departamento de Estado a cargo del secretario Marco Rubio y otras entidades gubernamentales revisan sus gastos y procedimientos.

A principios de este mes, Rubio, a quien Trump nombró administrador interino de USAID además de sus funciones como secretario de Estado, dijo que la agencia "se ha desviado durante mucho tiempo de su misión original de promover responsablemente los intereses estadounidenses en el extranjero, y ahora está muy claro que partes significativas de la financiación de USAID no están alineadas con los principales intereses nacionales de Estados Unidos".

USAID ha mantenido que examina a los beneficiarios para asegurarse de que la financiación no acaba enriqueciendo a terroristas o delincuentes.

En un informe publicado el lunes, la Oficina del Inspector General de USAID dijo que la reducción del personal de la agencia por parte de la Administración Trump y su congelación de la ayuda exterior habían hecho más difícil rastrear y responder al posible uso indebido de 8.200 millones de dólares en ayuda humanitaria financiada por los contribuyentes estadounidenses. El martes, el inspector general de USAID, Paul Martin, fue despedido.

El informe de The Free Beacon también decía que USAID había llevado a cabo un enfoque diplomáticamente hostil hacia Israel, especialmente bajo la anterior jefa de la agencia Samantha Power, ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas bajo la presidencia de Barack Obama.

Bajo el mandato de Power, USAID acusó a Israel de bloquear deliberadamente las entregas de ayuda a Gaza, y en 2021 se negó a reunirse con el embajador del Estado judío a menos que los israelíes alcanzaran un alto el fuego con Hamás después de que éste atacara Israel, informó The Free Beacon.

©️JNS