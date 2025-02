Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 11 de febrero, 2025

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el lunes a Hamás como una organización "malvada" y "monstruosa" que debe ser aniquilada.

Durante una entrevista en el canal de radio conservador Sirius XM Patriot, el máximo diplomático estadounidense condenó al grupo terrorista por su trato a los rehenes.

"Es una organización malvada. Hamás es el mal. Es pura maldad. Son monstruos. Son salvajes. Es un grupo que debe ser erradicado", afirmó.

También advirtió de que su dominio continuado en Gaza impediría la estabilidad regional en Oriente Próximo.

Rubio argumentó que el mayor reto para una solución de dos Estados es la gobernanza, y que la paz es imposible si Gaza está controlada por grupos terroristas comprometidos con la destrucción de Israel. Planteó, asimismo, que era difícil encontrar motivos por los cuales una nación aceptaría un Estado vecino gobernado por terroristas.

También señaló los extensos daños de la guerra en la Franja, entre ellos las municiones sin detonar, y destacó que mientras que el presidente Donald Trump ha propuesto soluciones, otros líderes, de la región, aún no han tomado medidas significativas.

"Y ahora mismo, el único que se ha levantado y ha dicho estoy dispuesto a ayudar a hacerlo es Trump. Todos los demás mandatarios van a tener que dar un paso al frente", dijo. "Si tienen una idea mejor, ahora es el momento. Ahora es el momento de que otros Gobiernos y potencias de la región, algunos de esos países muy ricos, digan básicamente, dale, lo haremos. Vamos a pagar por ello; vamos a dar un paso adelante; vamos a ser los que nos hagamos cargo", añadió.

"Ninguno de ellos se ofrece a hacerlo. Y creo que no puedes ir por ahí afirmando que eres un luchador, un defensor del pueblo palestino, pero luego no estás dispuesto a hacer nada para ayudar a reconstruir Gaza", continuó. "Todos te dirán para qué no están. Pero seguimos esperando a que más países den un paso al frente y digan esto es lo que estamos dispuestos a hacer. Y ahora mismo, no han estado dispuestos a hacer nada... o al menos nada concreto".

El plan de Trump para Gaza, dijo, es un "desafío" para estos líderes.

"Es una idea original, eso es algo que él siempre es", dijo Rubio. "Es decir, va a decir lo evidente. Esa es una virtud de Donald Trump: no se esconde detrás de mentiras tontas, tradicionales y cosas de esa naturaleza. Va a decir la verdad sin rodeos. Y la verdad contundente es que Oriente Medio ha sido, durante demasiado tiempo, una región de naciones a las que les encanta hablar pero no hacer. Así que ya es hora: si a los países de la región no les gusta el plan de Donald Trump, es hora de que den un paso al frente y propongan su propia solución", concluyó.

Egipto rechaza la propuesta

Durante una visita a Washington el lunes, el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, dijo a Rubio que los Estados árabes rechazan el plan de Trump para Gaza, que incluye reasentar a los gazatíes mientras se reconstruye y desradicaliza el enclave costero.

Según Reuters, Abdelatty hizo hincapié en la necesidad de que Gaza sea reconstruida mientras se garantiza que los palestinos permanezcan allí.

El Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio emitió un comunicado tras la reunión en el que afirmaba que El Cairo "se adhiere al derecho del pueblo palestino a regresar a su patria, a la autodeterminación y a establecer un Estado independiente."

Según el comunicado de la reunión facilitado por la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, Rubio "agradeció al ministro de Asuntos Exteriores los esfuerzos de mediación de Egipto para conseguir la liberación de los rehenes, por mantener las entregas de ayuda humanitaria en toda Gaza y por aceptar las evacuaciones médicas".

El comunicado continúa diciendo que "el secretario reiteró la importancia de una estrecha cooperación para avanzar en la planificación post-conflicto para la gobernanza y la seguridad de Gaza y subrayó que Hamás nunca podrá volver a gobernar Gaza ni amenazar a Israel."

Abdelatty también se reunió con el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, para hablar de la estabilidad regional.

Trump: "Se desatará el infierno"

Mientras tanto, el alto el fuego entre Israel y Hamás mediado por Estados Unidos, Egipto y Qatar mostró signos de tensión, ya que Hamás anunció el retraso "hasta nuevo aviso" de la próxima puesta en libertad de rehenes, citando supuestas violaciones israelíes.

En respuesta, Trump prometió el lunes que "se desatará el infierno" si Hamás no libera a los rehenes restantes antes del mediodía del sábado.

El presidente también indicó el lunes que podría retener la ayuda a Egipto y Jordania si se niegan a aceptar a refugiados gazatíes.

En enero, el presidente pidió a las naciones árabes, concretamente a las dos anteriores, que acogieran a más palestinos para "limpiar" la Franja de Gaza. El rey Abdullah II de Jordania y el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, han rechazado repetidamente ese plan.

El martes, Trump recibirá a Abdullah en la Casa Blanca.

© JNS