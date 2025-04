El Departamento de Defensa anuncia que los Estados Unidos reducirá su presencia militar en Siria

Publicado por Luis Francisco Orozco 20 de abril, 2025

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DOD) anunció este viernes que la Administración del presidente estadounidense Donald Trump reducirá el número de tropas actualmente desplegadas en Siria tras la degradación del grupo terrorista Estado Islámico, también conocido como ISIS. En un comunicado, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, detalló que este repliegue reduciría el número de soldados estadounidenses en Siria a menos de 1.000 en los próximos meses. Parnell añadió que dicha acción se ejecutará en cumplimiento de una directiva emitida por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, con el fin de “consolidar… las fuerzas estadounidenses en Siria bajo el Mando de la Fuerza de Tarea Conjunta – Operación Inherent Resolve en ubicaciones seleccionadas en Siria”.

El portavoz principal del Pentágono también detalló que “esta consolidación refleja los pasos significativos que hemos dado para reducir el atractivo y la capacidad operativa del ISIS a nivel regional y global”. De igual manera, Parnell explicó que la Coalición Global para Derrotar al ISIS ha logrado materializar “importantes avances, incluyendo aquellos que llevaron a la derrota territorial del ISIS en 2019. Además, el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) ha lanzado decenas de ataques aéreos en el último año para seguir degradando las capacidades del ISIS y evitar que recuperen fuerza”.

Muerte de al-Baghdadi y expansión de ISIS por la región

Al final de su comunicado, el portavoz señaló que el CENTCOM estaba totalmente preparado para ejecutar operaciones ofensivas contra los remanentes del grupo yihadista, añadiendo que el DOD continuaría trabajando con los socios de la coalición no solamente para seguir presionando a ISIS, sino también para enfrentarse contra cualquier otra amenaza terrorista en el mundo. “La amenaza del terrorismo no se limita al Medio Oriente, y estaremos vigilantes en todos los continentes para asegurarnos de que el ISIS no tenga dónde esconderse”, concluyó Parnell.

La decisión de la Administración Trump tiene lugar seis años después de que se orquestara durante el primer mandato del líder republicano la neutralización del líder y fundador de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, en el norte de Siria. Si bien en su momento dicha acción representó un golpe lo suficientemente fuerte como para debilitar sustancialmente al grupo terrorista, este empezó a tomar fuerza durante la Administración del expresidente Joe Biden, al punto que logró expandir sus operaciones a otros países de la región.