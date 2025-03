Investigan a empresas chinas por intentar reclutar a empleados despedidos por el DOGE

Publicado por Santiago Ospital 26 de marzo, 2025

Una "furtiva" red de empresas chinan se encuentra tratando de contratar a exempleados gubernamentales víctima de los últimos recortes de la Administración Trump. Así lo aseguró el think tank Foundation for Defense of Democracies (FDD), en un reporte compartido en exclusiva con Reuters.

En declaraciones a la agencia de noticias, el presidente de la fundación, Max Lesser, aseguró que detrás de algunas búsquedas de trabajo había ofertantes que integraban "una red más amplia de falsas consultoras y empresas de cazatalentos dirigidas a antiguos empleados de la Administración e investigadores en IA".

Aunque existe poca información pública sobre aquellas supuestas compañías ficticias, FDD afirma que muchas de ellas comparten sitio web o se encuentran alojadas en el mismo servidor.

Una, llamada Wavemax Innovation, ofrecía, sin rodeos, "oportunidades de empleo para trabajadores de la Administración estadounidense despedidos recientemente". Cuando reporteros de Reuters visitaron su dirección en Singapur, hallaron un descampado. Tampoco se encontraba en el registro mercantil, ni respondió consultas a su correo electrónico.

Tras exfuncionarios estadounidenses



Aunque Lesser dijo que la práctica no era infrecuente en las operaciones de inteligencia chinas, aseguró que lo "significativo" era que la red se enfocara en "explotar las vulnerabilidades financieras de los ex trabajadores federales afectados por los recientes despidos masivos".

La Casa Blanca se encuentra llevando a cabo una campaña de reducción del gasto federal, liderada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk. Un reciente reporte de Indeed mostró el impacto de los despidos en la demanda de trabajo, registrando una subida de búsquedas por parte de exempleados de las agencias podadas por el DOGE. Dato que la misteriosa red estaría tratando de aprovechar.

El descubrimiento de la FDD coincide con la publicación de un informe de inteligencia estadounidense que evaluó al gigante asiático como la mayor amenaza militar para Estados Unidos. La Evaluación Anual de Amenazas describe una operación multifacética para horadar el liderazgo global estadounidense, que incluye varias formas de espionaje. El intento de contratar exempleados públicos encajaría en este encuadre.

Reuters reconoce que no pudo determinar si las empresas investigadas tienen algún vínculo con Pekín. Un portavoz de la Embajada de China en Washington dijo a la agencia que desconocían su existencia. Otro, pero de la Casa Blanca, ofreció una análisis muy distinto: "Tanto los empleados públicos en activo como los antiguos deben reconocer el peligro que representan estos Gobiernos y la importancia de salvaguardar la información gubernamental", declaró a Reuters.

Este es tan solo un ejemplo más, aseveró, del adversario chino intentando aprovechar "el sistema abierto y libre" de Estados Unidos para espiar.