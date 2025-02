La vicepresidente colombiana dice que “teme por su vida” tras desacuerdos con el Gobierno de Petro

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 27 de febrero, 2025

La vicepresidente de Colombia, Francia Márquez, emitió una contundente declaración en la que aseguró que su vida corre peligro tras denunciar la corrupción y señalar irregularidades dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En una carta publicada este jueves, Márquez dejó ver su inconformidad con ciertas dinámicas dentro del Ejecutivo y defendió su papel como una funcionaria que no guarda silencio ante lo que considera desvíos en la administración del país. "La lealtad no es callar, la lealtad es advertir cuando el rumbo se desvía del camino, de la gente", afirmó, subrayando su compromiso con la justicia social.

En su mensaje, la ministra recalcó que su labor ha sido un reto desde el inicio, ya que la falta de herramientas ha dificultado el avance de su gestión. Aun así, destacó los logros alcanzados, como la implementación de 24 programas enfocados en cerrar brechas de desigualdad y la atención de más de 19.000 mujeres a través de la línea 155 Salvia. No obstante, sugirió que su continuidad podría estar en riesgo debido a las consecuencias políticas de su postura crítica.

Amenazas y presiones políticas

El punto más alarmante de su mensaje fue su denuncia de que, debido a sus señalamientos de corrupción, ha sido blanco de amenazas. "Hoy, mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aún así, no me callarán", sentenció. Además, advirtió sobre intentos de vincularla a escándalos o maniobras políticas que buscan dañar su imagen y frenar las promesas de cambio que respaldó.

Márquez citó a Simón Bolívar para resaltar los desafíos que se enfrentan cuando se cede ante presiones externas: “Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía”. . Luego, advirtió que, "cuando el Gobierno cede ante el chantaje de quienes susurran en la sombra, es el país entero el quien termina pagando el precio”.

Las declaraciones de Márquez marcan un punto de tensión dentro del Gobierno de Petro, evidenciando diferencias internas y generando incertidumbre sobre la estabilidad de la administración y la seguridad de la funcionaria. Sin embargo, reiteró que su compromiso con Colombia sigue firme, independientemente de su permanencia en el cargo.