Macron pide detener el envío de armas a Israel para su uso en la guerra en Gaza

Publicado por Juan PeñaAFP Verificado por 5 de octubre, 2024

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este sábado detener el envío de armas a Israel para la guerra en Gaza. Lo hizo durante una intervención en la emisora de radio pública France Inter cuando se le cuestionó sobre la situación en Oriente Medio.

"Creo que la prioridad hoy es que volvamos a una solución política, que dejemos de entregar armas para combatir en Gaza", dijo en la radio France Inter. "Francia no envía", añadió en la entrevista. El presidente francés deploró que la situación no esté cambiando en Gaza, pese a los esfuerzos diplomáticos emprendidos para obtener un alto el fuego, en particular con Israel.

"Creo que no se nos escucha. Se lo he vuelto a decir al primer ministro (Benjamin) Netanyahu y creo que es un error, también para la seguridad de Israel mañana", subrayó Macron. Francia participó la semana anterior en las negociaciones por alcanzar una tregua entre Hezbolá e Israel. Una tregua que no llegó. En su lugar, Israel logró eliminar al líder del grupo terrorista.

"Lo vemos claramente en nuestra opinión pública, y lo vemos aún más claramente en la opinión pública de la región, en el fondo está naciendo un resentimiento y el odio se alimenta de ello", añadió.

El presidente estadounidense, Joe Biden, mantendrá su política de apoyo a Israel, más allá de la suspensión que hizo en mayo de una entrega de bombas pesadas. Estados Unidos envía cada año a Israel armas por valor de 3.000 millones de dólares.

Sin embargo, la presión que varios grupos pro-Palestinos ejercieron sobre los demócratas para cambiar esta política exterior fue muy subrayada. Entre los votantes demócratas existe una mayor simpatía con la causa palestina, tal y como demuestran las encuestas, lo que supuso un dilema en plena campaña para la Administración Biden-Harris.

El Reino Unido por su parte anunció en septiembre la suspensión de una treintena de licencias de exportación de armas a Israel de un total de 350, alegando un "riesgo" de que sean utilizadas en acciones que violen el derecho internacional en el conflicto en Gaza, que estalló tras el ataque del movimiento islamista Hamás en territorio israelí el 7 de octubre.