China emite el voto decisivo en las elecciones estadounidenses

12 de septiembre, 2024

El Departamento de Justicia de Estados Unidos el 4 de septiembre anunció que estaba incautando 32 dominios de Internet "utilizados en campañas extranjeras de influencia maligna dirigidas por el Gobierno ruso y coloquialmente denominadas "Doppelganger". DOJ también anunció acusaciones penales contra dos ejecutivos de medios rusos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro designó al mismo tiempo a 10 individuos y dos entidades "como parte de una respuesta coordinada del gobierno de EE.UU. a los esfuerzos de influencia maligna de Moscú dirigidos a las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2024". El Departamento de Estado también tomó medidas contra partes rusas por dicha conducta.

El secretario de Estado Antony Blinken en dijo el 4 de septiembre. "El anuncio de hoy pone de relieve hasta dónde llegan algunos gobiernos extranjeros para socavar las instituciones democráticas estadounidenses."

Sí, está bien que la administración Biden persiga los intentos rusos de perturbar a Estados Unidos e influir subrepticiamente en las elecciones, pero ¿qué pasa con los esfuerzos similares de la mucho mayor República Popular China?

El fiscal general Merrick Garland mencionó a China de pasada en unas declaraciones el día 4 -prometió ser "implacablemente agresivo" contra las potencias extranjeras que interfieran en las elecciones estadounidenses y socaven la democracia-, pero no hubo acusaciones ni otras acciones por parte de su departamento, el Tesoro o el Estado contra el régimen chino por delitos de interferencia electoral.

"¿Cómo podría apuntar a China con Walz, el hombre de Pekín, en la candidatura demócrata?", preguntó Roger Canfield, autor de What Red China Got for the Money, en comentarios a Gatestone.

Está claro que China, en este momento, está haciendo las mismas cosas que Rusia, sólo que a mayor escala. Hay razones para que Pekín se centre en Estados Unidos. "Como 'enemigo principal' del Partido Comunista, Estados Unidos es su objetivo prioritario de interferencia electoral", dijo a Gatestone Kerry Gershaneck, un ex funcionario de contrainteligencia de Estados Unidos.

"Siempre hay nuevos giros en sus tácticas", informa Gershaneck, autor de Political Warfare: Strategies for Combatting China's Plan to "Win Without Fighting". "En el frente de la guerra de las redes sociales, por ejemplo, los trolls chinos están llevando a cabo una de las mayores operaciones encubiertas de influencia en línea del mundo. Su elemento de ataque es el grupo llamado "Spamouflage", y se está haciendo pasar por votantes estadounidenses para denigrar a los políticos de Estados Unidos e impulsar mensajes divisivos antes de las elecciones del 5 de noviembre."

La operación Spamouflage, según la empresa de investigación Graphika, estuvo este año publicando en las redes sociales como votantes y soldados estadounidenses sobre temas como los derechos reproductivos y la falta de vivienda y cuestiones geopolíticas como el respaldo de Estados Unidos a Ucrania e Israel. Los mensajes de la operación china también iban dirigidos al Presidente Joe Biden y a los dos candidatos de los principales partidos que se presentan ahora a su puesto.

Spamouflage, que ha sido rastreado desde 2019, ha estado utilizando inteligencia artificial para crear publicaciones. Este año, tenía cuentas, ahora cerradas, en X, YouTube, Instagram y TikTok.

La operación, informó el jefe de inteligencia de Graphika, Jack Stubbs, intentaba "retratar a Estados Unidos como esta potencia global en declive con un liderazgo político débil y un sistema de Gobierno fallido". El esfuerzo fue integral. Como dijo Stubbs, esta operación fue dirigida por "actores chinos vinculados al estado".

En este ciclo electoral, el Spamouflage logró su mayor éxito en TikTok. Probablemente no sea una coincidencia, ya que el Wall Street Journal "descubrió que TikTok empujaba miles de vídeos con mentiras e hipérboles políticas a sus usuarios."

Las agencias de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos compartieron este verano valoraciones según las cuales China no estaba intentando cambiar los resultados de la contienda presidencial. Si estas evaluaciones son exactas, señalaría un cambio en los objetivos de China porque la tendencia de la propaganda de Pekín mostraba que estaba tratando de ayudar a Joe Biden frente a Bernie Sanders en las primarias del Partido Demócrata de 2020 y ayudar a Biden frente al presidente Donald Trump en las elecciones generales.

A mediados de marzo de 2020, según funcionarios estadounidenses citados por el New York Times, operativos chinos difundieron mensajes de texto y publicaciones en redes sociales propagando falsos rumores de que Trump estaba a punto de invocar la Ley Stafford para bloquear todo Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses creen que los operativos de Pekín dieron órdenes, en palabras del periódico, de"emprender una campaña global de desinformación en torno al virus".

Independientemente de lo que pueda estar haciendo o no en la contienda presidencial de este año, China ha estado intentando cambiar los resultados en las elecciones del estado de Nueva York. El asambleísta estatal de Queens Ron Kim, por ejemplo, acusa a China de intentar derrotarle en las primarias del Partido Demócrata de junio. "Había claros patrones de influencia extranjera que intentaban dictar el resultado de las elecciones: grupos vinculados a China continental y al PCCh", declaró Kim al New York Post. "Es una operación muy estratificada. Estamos entrando en territorio peligroso".

"Hay una nueva oleada de organizaciones vinculadas al PCCh que no son leales a nuestro modo de vida,", dijo Kim. Sus comentarios se producen mientras se producían nuevas revelaciones sobre la penetración de China en el Partido Demócrata en Nueva York. Las autoridades federales han acusado a Linda Sun, asesora de la gobernadora Kathy Hochul y de su predecesor Andrew Cuomo, de varios delitos. Se ha declarado inocente.

El aparente éxito de Pekín a la hora de infiltrarse en Nueva York es quizá uno de los factores que explican su nueva audacia. "Es probable que todas las estrategias tradicionales de influencia electoral de China estén en juego contra Estados Unidos para la campaña de 2024: financiación de campañas tanto legal como ilegal, coerción, captura de élites y explotación de los medios de comunicación", dice Gershaneck.

Entonces, ¿qué están haciendo ahora las autoridades federales con respecto a China? Canfield dijo: "Nada, cero, zilch , nada".

