Alberto Fujimori, histórico líder peruano, anuncia su intención de presentarse de nuevo a la Presidencia

Publicado por Juan PeñaAFP Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-15T16:38:07.000Z"}

La familia Fujimori del Perú anunció este fin de semana que Alberto Fujimori, patriarca de la familia y expresidente del país, pretende postularse una vez más para presidir el país. Junto a su hija, Keiko Fujimori, lo anunciaron en un video que publicaron en sus redes sociales. Alberto Fujimori cumple 86 años en dos semanas y las elecciones se celebrarán en 2026.

Hay dos principales obstáculos que se interponen entre Fujimori y su candidatura. Una es su avanza edad y los problemas de salud que eso conlleva. Según se pudo saber, Alberto Fujimori padece de un tumor maligno en la lengua. La segunda es el impedimento legal que estaría vigente en contra de su intención.

"Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial", asegura Keiko Fujimori en un video. "Soy consciente de cada uno de los riesgos que eso significa, pero quiero volver a la arena política", le habría sostenido Alberto a su hija.

En esta candidatura, Keiko Fujimori no acompañará a su padre en la carrera presidencial como vicepresidente. "Yo preferiría no estar en esa fórmula. Yo creo que mi rol, como presidenta del partido, lo ayudará a armar los equipos", sostuvo hace algunos días, según recoge AFP.

Candidatura inconstitucional

Previo a su candidatura oficial, Fujimori tendrá que definir si tiene permitido postular o no. Uno de los impedimentos legales sería una deuda de reparación civil pendiente de unos 15,5 millones de dólares, por tres casos en los que fue sentenciado por el Poder Judicial.

El exmagistrado del Tribunal Constitucional de Perú, Ernesto Blume, aseguró a Canal N en declaraciones recogidas por AFP que el indulto no ha eliminado la responsabilidad penal de Alberto Fujimori y por ello está impedido para postular a la presidencia.

"El indulto le ha perdonado el cumplimiento del resto de la pena que se encontraba pendiente, ya sea por razones humanitarias, pero no ha eliminado su responsabilidad penal ni el mismo carácter de la condena", aseguró Blume.

Sobre la imposibilidad de postular de su padre, Keiko Fujimori señaló a la radio RPP que "no voy a entrar en el debate de los temas legales, ese debate se lo dejo a los abogados y me imagino que más adelante se va a dilucidar esa posibilidad". Las autoridades electorales no se han pronunciado sobre su candidatura.