Reino Unido: Rishi Sunak dimite como líder del Partido Conservador

Rishi Sunak anunció este viernes que dimitirá como líder del Partido Conservador. Tras la histórica derrota de los conservadores, que tras 14 años en el Gobierno británico ceden el puesto al laborista Keir Starmen y con los tories obteniendo el peor resultado electoral desde que se fundó el partido en 1834, el hasta ahora primer ministro de Reino Unido anunció que no sólo dejará este puesto, sino que también cederá el cargo de líder de la oposición a otra persona.

Lo hizo durante su última comparecencia como primer ministro británico. Frente a la escalinata del número 10 de Downing Street, Sunak admitió ser el "único responsable" de la debacle de los conservadores:

"Al país me gustaría decirle, ante todo, que lo siento. He dado todo lo que tenía en este trabajo, pero han enviado una señal clara de que el Gobierno del Reino Unido debe cambiar. Y su juicio es el único que importa". Rishi Sunak, ex primer ministro de Reino Unido.

Junto con esto, el ex primer ministro reconoció que, a pesar de haber intentado solventar la crisis que vivía el país cuando él asumió el cargo hace cerca de 20 meses, no lo había logrado y que, tras los resultados electorales, estaba sintiendo la "ira y la decepción" de los británicos:

"He escuchado vuestra ira, vuestra decepción, y asumo la responsabilidad de esta pérdida ante todos los candidatos y activistas conservadores que trabajan incansablemente pero sin éxito". Rishi Sunak, ex primer ministro de Reino Unido.

Estas y otras razones eran las que le llevaron a abandonar su cargo como líder del Partido Conservador. Su dimisión, sin embargo, no será inmediata. Aún queda por decidirse quién será su sustituto y, hasta entonces, Sunak será el líder de la oposición.

Entre los nombres que se barajan para asumir el mando de los conservadores, informa BBC, se encuentran Kemi Badenoch, Tom Tugendhat, Suella Braverman o incluso el antiguo aliado de Sunak y posterior crítico de la labor del ex primer ministro al frente de Reino Unido, Robert Jenrick.

Mientras tanto, Rishi Sunak tendrá tiempo de adaptarse a su nueva vida, alejado de Downing Street, residencia que ocupará ahora el laborista Keir Starmen, a quien su antecesor felicitó justo antes de dirigirse al Palacio de Buckingham a presentar su dimisión al rey Carlos III.

"Es una persona decente entregado al servicio público". Rishi Sunak, sobre su sucesor el laborista Keir Starmen.

El conservador finalizó su comparecencia asegurando que los éxitos del nuevo primer ministro británico "serán todos nuestros éxitos".

Razón por la cual solicitaba a sus compañeros de partido así como al resto de la ciudadanía británica "toda su comprensión" mientras Keir Starmen y su esposa se adaptan a las responsabilidades que implican sus nuevos cargos públicos.