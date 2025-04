“No tomen represalias o habrá escalada”: el secretario del Tesoro insta a los países a no responder a los aranceles recíprocos

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 2 de abril, 2025

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió seriamente a los países que están amenazando con responder a los aranceles recíprocos del presidente Donald Trump: "No tomen represalias".

Este miércoles, el presidente anunció su mega plan de aranceles recíprocos a todo el mundo, afectando directamente a 180 países y territorios con gravámenes que tenían un piso mínimo del 10%.

A otros países que Trump definió como más hostiles comercialmente, los aranceles fueron mucho más altos.

Por ejemplo, a China se le impuso una tarifa del 34%, que se sumó a un arancel previo del 20%, alcanzando el 54% en total.

Otras tarifas notables fueron aplicadas a la Unión Europea, que recibió un arancel del 20%; Japón, con un 24%; Taiwán, con un 32%; Vietnam, con un 46%; India, con un 26%; y Corea del Sur, con un 25%.

"Mi consejo para todos los países en este momento es que no tomen represalias. Siéntense, asimílenlo, veamos cómo va. Porque si toman represalias, habrá una escalada", dijo Bessent en el programa Special Report. "Si no toman represalias, este es el punto máximo”.

Algunos de los países que no recibieron nuevas tarifas fueron México, Canadá, Rusia y Bielorrusia. En el caso de los dos últimos, Bessent explicó que no podían ser sancionados porque EEUU directamente no comercia con estos países.

En el caso de México y Canadá, países vecinos, la Administración Trump podría haber optado por no tensar las relaciones con sus aliados comerciales más cercanos, que están apoyando la agenda materia migratoria y de seguridad del presidente estadounidense.

Muchos líderes mundiales, entre ellos aliados de Trump como Giorgia Meloni, de Italia, cuestionaron los aranceles recíprocos de Trump, advirtiendo al presidente que los estadounidenses serán los principales afectados de la medida.