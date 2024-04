El sheriff de Oakland denuncia que las pandillas chilenas han vuelto a robar casas de lujo

Michael Bouchard, sheriff del condado de Oakland, advirtió que las pandillas chilenas están volviendo a robar casas de lujo, asestando fuertes golpes a las fuerzas del orden y, por supuesto, a las víctimas de estos robos.

En declaraciones recogidas por la cadena Fox 2, Bouchard reveló que, en los últimos días, detectaron robos muy similares en Oakland que coinciden con el patrón de crímenes realizados por estas bandas chilenas.

“Claramente, creo que han vuelto”, advirtió Bouchard. “En los últimos tres o cuatro días, hemos tenido una serie de modus operandi super, super similares”.

“Las casas estaban vacías, casas de lujo muy grandes, adosadas en zonas con poca o ninguna observación por parte de los vecinos”, continuó el sheriff, quien además reconoció que las bandas están golpeando fuertemente a las autoridades.

“Las bandas chilenas nos han estado golpeando muy duro”, dijo. “Dinero en efectivo, joyas, bolsos de gama muy alta... ese es más o menos el objetivo”.

De acuerdo con Fox 2, las propiedades saqueadas o que pueden ser objetivo de las bandas chilenas normalmente dan a bosques o campos de golf donde el equipo de ladrones puede pasar desapercibidos.

Entre los robos más grandes figura el de una sola casa donde se saqueó $800,000 en joyas y dinero en efectivo.

“Cuando llegan aquí están muy bien entrenados, muy organizados. Parecen ninjas, van enmascarados, llevan guantes y cada uno tiene una mochila con sus herramientas específicas para el robo”, dijo Bouchard.

A couple days ago I put out the alert that the high-end home burglars are back in Oakland County. They hit again last night. This story gives some of the background and what to look for. Again, call if you see something suspicious. https://t.co/UYy7lktfy0

— Mike Bouchard (@MikeJBouchard) March 30, 2024