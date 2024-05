El fundador de Hims ofrece empleos a los vándalos pro-Palestina

Andrew Dudum, director ejecutivo de Hims & Hers ($HIMS) -una empresa de telesalud y cuidado personal-, está ofreciendo empleos para los vándalos que manifiestan en las universidades en contra de Israel. Calificó las protestas como "coraje moral".

"Si actualmente estás protestando contra el genocidio del pueblo palestino y por la desinversión de tu universidad en Israel, continúa. Está funcionando. Hay muchas empresas y directores ejecutivos deseosos de contratarte, independientemente de la disciplina universitaria", escribió Dudum en un mensaje que acompañó con el link para que las personas apliquen a cargos dentro de su compañía.

Moral courage > College degree

If you’re currently protesting against the genocide of the Palestinian people & for your university’s divestment from Israel, keep going. It’s working.

There are plenty of companies & CEOs eager to hire you, regardless of university discipline.…

— andrewdudum (@AndrewDudum) May 1, 2024