Críticas al Consejo de Seguridad de la ONU por guardar un minuto de silencio por el “carnicero de Teherán” Ebrahim Raisi

Este lunes, durante el Consejo de Seguridad de la ONU, se realizó un polémico minuto de silencio en honor al fallecido presidente de Irán Ebrahim Raisi, conocido como el “carnicero de Teherán” por su participación en la represión contra la disidencia en su país.

Durante el momento, se vio a Robert Wood, embajador adjunto de Estados Unidos ante Naciones Unidas, participando del cuestionado minuto de silencio a petición de Rusia, China y Argelia.

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, dijo que el momento de silencio en memoria del "asesinato en masa" de Raisi era una "desgracia".

“¿Qué sigue para el Consejo de Seguridad? ¿Un minuto de silencio en el aniversario de la muerte de Hitler?”, preguntó Erdan. “El Consejo de Seguridad simplemente se ha convertido en un peligro para la paz mundial”.

The UN Security Council observed a moment of silence today in memory of the mass murderering Iranian President Raisi, who is responsible for the murder of thousands! What is next for the Security Council? A moment of silence on the anniversary of Hitler's… pic.twitter.com/68n2OAHANT

En Estados Unidos, múltiples voces criticaron al embajador Wood por sumarse al minuto de silencio, entre ellos periodistas como Kassy Dillon, del Daily Wire.

This is US Deputy Ambassador to the UN Robert Wood standing for a moment of silence in honor of the former Iranian president Ebrahim Raisi today at the UN Security Council meeting.

Reminder: Raisi represented the government that calls for “death to America.” pic.twitter.com/7bkihCLkgT

— Kassy Akiva (@KassyDillon) May 20, 2024