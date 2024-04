China y Rusia piden "moderación" a Irán e Israel para que no continúe la escalada en Oriente medio

Rusia y China mostraron su preocupación por la situación de Oriente Medio tras el ataque de Irán a Israel del pasado sábado y pidieron a ambas partes que "mostraran moderación" para evitar una mayor escalada en la región. Ambas potencias reclamaron que se apruebe inmediatamente un alto al fuego en Gaza de acuerdo con la resolución 2728 de Naciones Unidas para finalizar definitivamente el conflicto de la región.

❗ We express our extreme concern at yet another dangerous escalation in the Middle East.

We call on all parties involved in the conflict to exercise restraint. We expect them to resolve the existing problems through political and diplomatic means.

🔗 https://t.co/SPCqb4ojUR pic.twitter.com/aBgGCWDxzJ

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 14, 2024