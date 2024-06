Archivos de Amazon: el Comité Judicial de la Cámara asegura que la tecnológica censuró 43 libros a pedido de la Administración Biden

El representante Jim Jordan denunció, en una nueva entrega de los Archivos de Amazon, que la tecnológica censuró decenas de libros vinculados a las vacunas durante marzo de 2021 a pedido de la Administración Biden. Los textos incluían algunos libros infantiles, otros para padres y algunos más críticos con las grandes empresas farmacéuticas, según detalló.

Como adelantó el presidente del Comité Judicial de la Cámara en entregas anteriores del Amazon Files, la compañía creó a pedido de la Administración una nueva categoría llamada Do Not Promote (no promover). En una serie de publicaciones en la red social X, Jordan compartió por primera vez los títulos de los 43 libros catalogados con la nueva etiqueta:

In response to a subpoena from @JudiciaryGOP, @Amazon revealed the 43 book titles it censored because of the Biden White House’s pressure. Whether you love or hate the books on this list, no bookstore should be censoring books because of government pressure. pic.twitter.com/64PGF1fxJU — Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) June 21, 2024

Uno de los libros, detalló, estaba dirigido a los niños que sufrían discriminación por no estar vacunados. "El autor dijo que el libro 'promueve el amor, la comprensión y la amabilidad hacia todos', comentó el republicano. "Biden y Amazon predican la 'tolerancia'. ¿Verdad?".

The children’s book said the vaccinated & unvaccinated can be friends. Instead of censoring it, Amazon should have sent the book to Fauci, @GavinNewsom, and @JoeBiden. Remember when they said everyone had to comply with their made-up rules and vax mandates or lose their jobs? pic.twitter.com/32rkxBaqnm — Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) June 21, 2024

En otro de los tuits, se puede ver uno de los libros para padres: The Vaccine Book: Making the Right Decision for Your Child del doctor Robert W. Sears. La obra dice ofrecer información sobre varias enfermedades y vacunas para que los padres puedan tomar una decisión más informada, y aclara que no reemplaza una consulta con el médico.

"No hay nada que la Administración Biden y las élites odien más que los padres tomen sus propias decisiones sobre la educación, la salud y los valores de sus hijos", aseguró Jordan. También añadió que si "estos esfuerzos no fueron suficientes para desamplificar efectivamente puntos de vista divergentes", también se incluyeron en la nueva categoría artículos científicos:

And if these efforts weren’t enough to effectively deamplify opposing viewpoints, Amazon also censored books reviewing scientific papers. The book also had the audacity to address whether Big Pharma’s funding of research has the potential to create conflicts of interest. pic.twitter.com/U1UiJYwpLP — Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) June 21, 2024

El 'complejo industrial de la censura'

Jordan sostuvo que los últimos correos internos obtenidos mediante citaciones del comité que encabeza son sólo "la punta del iceberg". Amazon, YouTube y Facebook, sostuvo, todas se doblegaron ante "la campaña de censura de la Casa Blanca de Biden".

Refutó, además, el argumento de que el Gobierno había simplemente emprendido una campaña contra la desinformación en internet: "Se trata -y siempre se ha tratado- de suprimir opiniones desfavorables, no de hacer frente a supuestos desafíos de las nuevas tecnologías".

This is unconstitutional government censorship, full stop. Whether you agree with this speech or not, free speech is free speech and the Biden Admin pressured private companies to censor constitutionally protected speech. — Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) June 21, 2024

El congresista también prometió que la Comisión Judicial de la Cámara y el Comité de Instrumentalización seguirán investigando lo que bautizaron como "el complejo industrial de la censura". Una campaña de coacción demócrata que habría llevado a Meta, Alphabet y Amazon a cambiar sus políticas de moderación de contenido. En efecto, censurando libros, videos y publicaciones.

Esta iniciativa gubernamental atentó contra la Primera Enmienda, aseguran desde ambos comités en un informe del mes pasado en el que recopilan la información recabada sobre las distintas empresas.

Además, afirman que acabó acallando información veraz y otra no contrastable -como sátiras, memes, opiniones y experiencias personales- y llevando a que, a veces, los mismos estadounidenses ejercieran la censura previa. Aseveran, también, que repercutió en la respuesta a la pandemia:

Dado que las medidas de salud pública no podían ser debatidas abiertamente por el público y evaluadas en función de sus méritos, la Administración Biden y otros políticos impusieron medidas de salud pública que fueron devastadoras para los estudiantes, los trabajadores y otros estadounidenses en todo el país.

"Estados Unidos necesita un debate libre y abierto sobre las cuestiones apremiantes del momento", añadieron los legisladores, que también prometieron impulsar leyes para prevenir este tipo de comportamientos. "La Administración Biden debería haber confiado en la inteligencia del pueblo estadounidense para decidir por sí mismo".

Archivos de Twitter

Los primeros indicios de esta presión desde las oficinas públicas los dio Elon Musk tras adquirir Twitter, hoy X. El magnate sudafricano sacó a la luz documentos internos de la compañía que mostraban los intersticios de su moderación de contenido.