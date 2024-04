Virginia Occidental: un distrito escolar sanciona a cinco niñas que se negaron a competir con un deportista trans

Polémica en Virginia Occidental después de que las autoridades educativas del condado de Harrison decidieran expulsar de actos deportivos a cinco alumnas de secundaria que protestaron porque las hacían competir con niños trans.

El caso alcanzó suficiente atención mediática como para que el fiscal general de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, presentara una demanda por los derechos de las cinco alumnas. Ahora la Oficina del Fiscal General del estado llevará a juicio a la dirección del distrito escolar del condado que castigó a las menores de edad por su protesta.

I will do everything in my power to defend these brave young girls. This is just wrong. We must stand for what’s right and oppose these radical trans policies. Thanks to @Riley_Gaines_ for her leadership on this critical issue. https://t.co/sw8mNSoT5n

"Haré todo lo que esté en mi mano para defender a estas valientes jóvenes. Esto está mal. Debemos defender lo que es justo y oponernos a estas políticas trans radicales", aseguró el fiscal general Morrisey a través de redes sociales.

El fiscal conservador se hizo eco de los sucesos a través de la deportista y activista en defensa del deporte femenino Riley Gaines, quien denunció los hechos este lunes a través de redes sociales.

This comes just 2 days after the Fourth Circuit Court of Appeals blocked the WV law that says you must compete in the category that matches your sex.

De acuerdo con lo que denunció Gaines, durante una competición de atletismo escolar acontecida el pasado 18 de abril en el condado de Harrison, cinco niñas decidieron no realizar su prueba de lanzamiento de peso. La decisión de las cinco menores de edad fue en protesta por la participación, en su misma categoría, de un joven trans de su misma edad. Aunque la ley de Virginia Occidental prohíbe a los niños transexuales jugar en equipos deportivos femeninos, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la ley no puede aplicarse a alumnos de tan corta edad.

Los responsables de la competición escolar sancionaron a las cinco jóvenes deportistas impidiéndoles de volver a participar en una competición deportiva futura. Por lo que pudo denunciar Riley Gaines, aunque sin verificación, la entrenadora deportiva que decidió sancionar a las cinco jóvenes deportistas es una ferviente activista trans.

La exnadadora y activista Riley Gaines apoyó su acusación con una fotografía en la cual figura dicha entrenadora posando junto a un individuo que porta una camiseta en la que se lee "Protect Trans Kids" junto con un cuchillo de tipo militar.

Andddd there it is. The coach that banned them is posing in a photo with this guy on her Facebook.

She's no coach, she's an activist.

And she deserves to be fired immediately for retaliating against the girls for demanding fair competition. @HarcoboeWV https://t.co/ePpKgNncta pic.twitter.com/hHUSMNevMn

— Riley Gaines (@Riley_Gaines_) April 30, 2024