Varias organizaciones civiles demandan a la Administración Biden por la nueva política migratoria

Un conjunto de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda contra la Administración Biden por las medidas enfocadas en contrarrestar la crisis fronteriza que promulgó el presidente hace unos días.

El grupo, liderado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), alegó, en la demanda presentada este miércoles, que la orden ejecutiva supone un riesgo para las vidas de los inmigrantes, a los que se les "restringen gravemente el asilo":

Demandamos al gobierno de Biden por unas medidas ejecutivas que restringen gravemente el asilo y ponen en peligro miles de vidas. Estas acciones siguen el enfoque de la anterior prohibición de entrada de asilo de la administración Trump, que impugnamos con éxito ante los tribunales.

BREAKING: We're suing the Biden administration over executive actions that severely restrict asylum and put thousands of lives at risk.

These actions follow the approach of the Trump administration’s previous asylum entry ban, which we successfully challenged in court.

— ACLU (@ACLU) June 12, 2024